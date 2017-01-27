Валерий Каплунат: «Мне приходится бороться уже с третьим поколением коррупционеров»

Председатель Совета директоров «Омсктехуглерода» Валерий Каплунат был одним из первых, кто в свое время прокомментировал ситуацию после убийства Виктора Берга. После того, как улеглись страсти уже после второго кровавого акта этой трагедии, «ВОмске» поинтересовался у промышленника, что он думает о финале этой истории.