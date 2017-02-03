Мать депутата омского Горсовета Саяпина банкротится
Семью депутата и его ближайшего партнера по бизнесу преследует череда банкротств. Сбербанк никак не может получить с них около 14,5 миллиона рублей.
16005 февраля 2017Бизнес и экономика
Расти большая — судьей станешь!
Не так страшны судьи, как их помощники...
232105 февраля 2017Блог-пост
О заморозке своей стройки Авдошины узнали от корреспондента «ВОмске»
Арбитражный суд приостановил строительство двух девятиэтажных жилых домов на улице 5-й Марьяновской в Порт-Артуре на 30 суток.
14405 февраля 2017Бизнес и экономика
Один день под электрическими облаками
Однажды меня позвали на день в Питер поснимать кино. Точнее, поснимать, как снимают кино. Кино называлось «Под электрическими облаками», и делал его Алексей Герман-младший.
18004 февраля 2017Блог-пост
Как свалку близ Надеждино сравнивали со скрипкой Страдивари и ОНПЗ
На очередном заседании по «делу Дахно-Захаровой» его участники постигали тонкости оценки земельных участков, спорили о нормах УПК и расследовали исчезновение письменных обращений.
45504 февраля 2017
Омские архитекторы-альтруисты выбрали хаос на улице Тарской
299203 февраля 2017
Чтобы запомнить День, который переломил Войну
В честь Дня воинской славы России ТОП-театр объявляет спектакль «Дорога домой», который состоится 7 февраля в 19.00, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ. Вход - свободный.
273104 февраля 2017Культура
Верховный суд дал «Кедру» шанс отстоять аквапарк в омском ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ
Дело, уже прошедшее последовательно все инстанции, возвращено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Омской области.
22204 февраля 2017Закон
Омских пиарщиков научат правильному поведению в соцсетях
5 февраля гендиректор «12 канала» Александр Малькевич проведет встречу с омскими пиарщиками, где расскажет о тонкостях поведения в медиа-среде.
10604 февраля 2017Образование и наука
Центробанк банкротит банк Мацелевичей
Банк России 2 февраля подал в Арбитражный суд Омской области заявление о признании банкротом ООО «Сибирский банк «Сириус», который ранее был лишен лицензии.
15704 февраля 2017Бизнес и экономика
Госдолг реструктуризацией красен, или Секреты внутренней кухни омского минфина
Минфин в правительстве работает как кровеносная система в организме человека. Кровь доставляет к органам кислород, минфин дает органам власти деньги на исполнение полномочий. Прекрати питание — орган перестает нормально функционировать.
22403 февраля 2017Блог-пост
Сергей Прудовский: «Омское НКВД было в передовиках...»
..Пришло сообщение: «В Омске уникальный человек. Последний день. Один из ведущих в «Фейсбуке» группы «Память о ГУЛАГе». Неделю провел в архиве УФСБ Омской области. Хорошо бы успеть, пока не улетел»...
1268403 февраля 2017Диалог
Как нам освоить федеральную субсидию «на парки»
Интересно, Омская область успеет в этом процессе принять участие, и узнаем ли мы о хороших парках в её малых городах? Увидим ли проекты и предложения жителей?
13103 февраля 2017Блог-пост
«Пивного короля» подозревают в мошенничестве
На крупного омского предпринимателя и президента общественной организации казахов Омской области Бахаджана Альжанова, по неофициальной информации, заведено уголовное дело.
12103 февраля 2017Закон
Омского чемпиона Тищенко лишили права голоса
Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко оказался в эпицентре скандала, который сопровождал смену власти в Федерации бокса России (ФБР).
12603 февраля 2017Спорт
Закрытие единственного омского мусорного «полигона» - факт или шантаж?
Наряду с уже обнародованным в СМИ письмом оперирующего Надеждинской свалкой «ЖКХ «Сервис» существует еще одно – сильно отличающееся по смыслу.
266303 февраля 2017Версия
Омские бизнесмены решили не вести себя «по-скоттски»
490102 февраля 2017
Сергей Мизя: «Омичи, давайте поможем Дмитрию Медведеву!»
Если задуматься всерьез, действительно: отчего не помочь нашему правительству найти деньги? На индексацию пенсий, на здравоохранение, на оборонку, дороги и капремонт.
25403 февраля 2017Взгляд
Омич Олег Камшилов утвержден в должности прокурора Крыма
Соответствующий указ Владимир Путин подписал 2 февраля.
12103 февраля 2017Закон
Омский фонд развития предпринимательства потерял 100 миллионов в «проблемном» банке?
По информации источника «ВОмске», областная структура размещала средства во «Внешпромбанке», признанном банкротом.
22003 февраля 2017Бизнес и экономика
Глава минобразования Омской области Канунников уходит в отставку
Исполняющим обязанности министра образования региона станет Татьяна Дернова, ныне являющаяся первым заместителем Сергея Канунникова.
28203 февраля 2017Политика и власть
Омские архитекторы-альтруисты выбрали хаос на улице Тарской
Именно так на общественном осуждении проектов этой центральной омской улицы, подготовленных под эгидой омского союза архитекторов, назвали победивший вариант.
299203 февраля 2017Стратегия
В матче «Авангарда» с «Куньлунем» победную точку поставил Пережогин
Омский клуб прервал серию проигрышей, форвард, переживший личную трагедию, - длинную безголевую серию.
9102 февраля 2017Спорт
Адвокат Голошубин предложил вызвать в суд экс-мэра Омска Рощупкина
Свидетельские показания экс-мэр Валерий Рощупкин может дать в рамках дела о праве использования изображений популярных омских скульптур «Степана» и «Любочки».
37702 февраля 2017Политика и власть
Как я познакомился с зулусской человечностью
Всё больше людей по всему миру отказываются от платных программ в пользу свободного ПО. Омичи отчасти перенимают моду, но пока находятся в отстающих.
22202 февраля 2017Блог-пост
Наталья Ворохоб: «И что омичи должны думать о городской и областной власти?!»
Было бы смешно, если бы не было так грустно. По-моему, под такое определение точно попадает позорная публичная «перепалка», устроенная городскими и областными чиновниками.
337302 февраля 2017Взгляд
Александр Овчаренко понесет наказание за воспрепятствование работе журналиста
Суд назначил депутату районного совета наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
13702 февраля 2017Плюс-минус
Омские бизнесмены решили не вести себя «по-скоттски»
В Клубе читающих бизнесменов по предложению Анны Статвы, учредительницы Центра развития туризма «Увлечен и Я», обсудили книгу Роланда Хантфорда «Покорение Южного полюса. Гонка лидеров». Заодно взглянули на Амундсена как на HR-менеджера и продиагностировали у себя «комплекс Скотта».
490102 февраля 2017Репортаж
В омских ЛИУ-10 и ИК-6 назрела революционная ситуация
До 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции еще почти 10 месяцев, а осужденные уже «выкатили» целых два крейсера «Аврора».
13002 февраля 2017Кадр дня
Странная информационная политика омской мэрии
Тратя десятки миллионов бюджетных рублей на платный пиар, муниципалы в то же время не пользуются стопроцентными возможностями для бесплатного освещения своей деятельности в СМИ.
45902 февраля 2017Нюансы
Нет лесополосе! — так решает власть
Желание как можно больше заработать денег, не позволяет задуматься об экологии. В последнее время приоритет у нашей власти не человек и его здоровье, а обогащение за счет здоровья населения.
220202 февраля 2017Блог-пост
Найден «главный омский мафиози»
Омские, а в след за ними и федеральные СМИ сделали сегодня из меня главного политического мафиози Омской области.
53002 февраля 2017Блог-пост
Скоро
07 февраля
Прощание с Иваном Кирилловичем Викторовым пройдет в Омске 7 февраля
17301 февраля 2017
07 февраля
Чтобы запомнить День, который переломил Войну
273104 февраля 2017
11 февраля
О наследии омского авангарда расскажет архитектор из Москвы
9731 января 2017
15 февраля
Омский губернатор вновь встретится с журналистами спустя более года
12230 января 2017
17 февраля
Советник президента Герман Клименко обещает приехать в Омск в феврале
26027 января 2017
23 февраля
Спустя два года после убийства Немцова в Омске покажут о нём фильм
36817 января 2017
01 марта
Стартовал прием заявок на участие в «Омской марке» и «Инновациях года»
7402 февраля 2017
08 марта
Группа «Сплин» 8 марта подарит омским поклонницам «Ключ к шифру»
15506 декабря 2016
26 марта
Начат прием заявок на юбилейный кинофестиваль «Движение»
13303 января 2017
17 мая
Рэпер Баста представит омичам новый альбом «Баста-5»
30706 декабря 2016
25.01.2017
Что-нибудь изменилось в результате решения мэрии об отмене 27 маршрутов в Омске с 1 января 2017 года?
Уже проголосовало 6 человек
03.01.2017
Чего вы ждете от 2017 года? Через год будет лучше, хуже, так же?
Уже проголосовало 13 человек
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