Омск попрощался с Юрием Глебовым
В одном из интервью пару лет назад Юрий Глебов сказал: «Я счастливый человек, потому что прожить жизнь мне удалось так, что все время я был нужен людям». Он был нужен людям и сегодня…
300109 января 2017Репортаж
Суд счёл законной покупку Nissan X-Trail для Мецлера
Арбитраж признал, что условия аукциона были подогнаны под один конкретный автомобиль, но счел недоказанным в целом факт нарушений при расходовании администрацией Калачинского района бюджетных средств.
7609 января 2017Закон
Александр Лейфер о Юрии Глебове
Сегодня ушел из жизни почетный гражданин Омска Юрий Глебов. «ВОмске» печатает статью главы местного отделения Союза российских писателей Александра Лейфера, посвященную Юрию Яковлевичу.
32506 января 2017
Александр Шлеменко: «Давно перестал обращать внимание на троллей»
К многочисленным титулам в смешанных единоборствах Александр Шлеменко может спокойно прибавить статус наиболее медийно раскрученного спортсмена Омска.
3193108 января 2017Кредо
Рынок услуг в Омске закончил 2016 год на спаде
16703 января 2017
В деле о Надеждинском «полигоне» свидетели ни о чем не свидетельствуют
Последнее в этом году заседание по «мусорному делу Захаровой – Дахно» праздничного настроения участникам процесса не прибавило…
262331 декабря 2016
Сосулька и Кронвалль: что это было?
Околоспортивная «утка», запущенная одним из омских сайтов, могла быть вирусной рекламой цыпленка с лапшой.
155208 января 2017Нюансы
Последний день рождения Юрия Глебова
Скромное празднование 86-летия запечатлено на снимке, присланном в редакцию главой Омского отделения Союза российских писателей Александром Лейфером.
27908 января 2017Кадр дня
Рождественская история Сергея Денисенко
На страничке известного омского литератора Сергея Денисенко в сети Facebook появилась трогательная, уютно-семейная и по-настоящему новогодняя история. «ВОмске» публикует её с разрешения автора.
32107 января 2017Откровенная история
Лемтюгов продолжает «жечь». «Авангард» - «Локомотив» - 3:2
Избежавший повреждений от омских сосулек Стаффан Кронвалль не раз угрожал воротам «ястребов», но героем рождественской встречи стал вовсе не он.
13307 января 2017Спорт
Рождественский полумарафон не дал омским спортсменам расслабиться
Снегопад заметно усложнил жизнь участникам Рождественского полумарафона. Для опытных спортсменов возникшее месиво принесло больше проблем, чем холод.
13507 января 2017Спорт
Геннадий Павлов: «Юрий Яковлевич Глебов будет похоронен не в Канаде, а на Старо-Северном кладбище Омска»
Бывший председатель Омского горисполкома и близкий друг семьи Глебовых категорически опроверг непроверенную информацию, опубликованную рядом электронных СМИ Омска.
1581107 января 2017Общество
«Газелисты», чьи маршруты отменили с 1 января, собирают пожелания мэру Омска
Сами микроавтобусы при этом продолжают ходить по отмененным маршрутам.
731807 января 2017Кадр дня
«Локомотив» опровергает выбивание капитана омской сосулькой
Обрадовавшего бы некоторых болельщиков ослабления сегодняшнего соперника «Авангарда» не произошло – Стаффан Кронвалль примет участие в игре.
88607 января 2017Происшествия
Омск прощается с почетным гражданином Юрием Глебовым
Прощание горожан с бывшим председателем горисполкома, почетным гражданином Омска Юрием Яковлевичем Глебовым пройдет 9 января.
27807 января 2017Общество
Омск попрощался с Юрием Глебовым
300109 января 2017
Итоги ушедшего года, планы — на будущий?
«ВОмске» попросил ответить на эти одновременно простые и сложные вопросы известных омичей.
29107 января 2017Взгляд
Четыре с половиной встречи с Юрием Глебовым
С Юрием Яковлевичем Глебовым я встречался четыре раза в жизни. И все эти встречи носили “политический характер”. Причем, и уровень и характер политики, и наши роли в каждой встрече были разные.
365506 января 2017Блог-пост
Алексей Платонов: «В этом году планирую уровень корпоративной культуры довести до уровня религии»
Владелец одной из самых интересных омских сетей мобильной электроники iZЮМ подвел вместе с «ВОмске» итоги прошедшего года и очертил свои планы на 2017-й.
163106 января 2017Диалог
Борис Борсуковский: «Утрата горька, потеря невосполнима»
Своими воспоминаниями об ушедшем сегодня из жизни почетном гражданине Омска Юрии Глебове делится доцент кафедры педагогики ОмГА, глава Совета НП «Центр Социального развития «Благолетие» Борис Борсуковский.
20906 января 2017Взгляд
«Человек-СМИ» Полина Жорова предъявила претензии к «Будке-Омск»
В Омске вновь скандалят из-за фото и авторских прав.
11751906 января 2017Общество
Ушел из жизни почетный гражданин Омска Юрий Глебов
Бывший председатель Омского горисполкома скончался на 87-м году жизни после продолжительной болезни.
62206 января 2017Общество
Как «Авангард» догнал и обогнал «Витязь», или Вратарские потрясения
«Железный» Фурх пропустил 2 из 7 бросков и был сменен. Бэкап Шилин в итоге заработал «сухарь». Кипер соперников тоже стоял на 0 – пока его не уронил Пережогин. Итог – 3:2 в пользу «ястребов».
12905 января 2017Спорт
Запретим печатать билеты на «Авангард»?
Продолжаю наблюдать, как высокие технологии проникают в профессиональный спорт. На этом фоне отчетливо понимаешь, насколько отстают российские команды, да и общество в целом. Это новости с другой планеты, если судить из Омска прямо сейчас.
22105 января 2017Блог-пост
Самая моя «крупная» кадровая ошибка
Молодой человек хлопнул себя по лбу и достал из кармана в полном смысле обрывок изжеванной бумажки. Там было коряво написано: «Володя, возьми этого парня – не пожалеешь. Коля».
759605 января 2017Блог-пост
Зачем «Пятерочке» в Омске понадобился Дмитрий Коган?
Представители Х5 Retail Group массово арендуют по городу площади для своих универсамов, но при этом действуют почему-то через посредника.
442205 января 2017Версия
Провожая старый и встречая новый год
Милый языческий бог, дай мне в новом году скорости ума, цепкой памяти, эмоциональной полноты и много возможностей для талантов!
16005 января 2017Блог-пост
Добрые дяди обновляют улицы Омска. Его дороги приводят в приличный вид после слезниц перед президентом. Его граждане ездят в транспорте класса «на тебе, боже, что нам негоже».
83805 января 2017Блог-пост
Сказки для детей и взрослых. Эталон и идеал
Раньше были в моде коттеджи – сейчас апартаменты; эталоном красоты были худые блондинки – а сейчас пышные брюнетки; про машины и говорить нечего...
16805 января 2017Блог-пост
Сергей Костарев: «Губернатор же человек ответственный?»
Известный омский эколог критически отнесся к одной из первых официальных новостей облправительства в наступившем Году экологии.
977404 января 2017Взгляд
«Гамбринус» и «Лавстория» больше не снимают «Корону»
Первое заведение закрылось незадолго до Нового года, второе – сегодня, 4 января.
48904 января 2017Бизнес и экономика
Скоро
10 января
Дед Мороз зовет юных омичей в гости
9504 января 2017
11 января
Молодые омичи выскажут свои «Мысли вслух» в беседе с Виктором Скуратовым
13924 декабря 2016
13 января
«Гостья из будущего» и «Чародеи» приглашают в Концертный зал на Старый Новый год
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08 марта
Группа «Сплин» 8 марта подарит омским поклонницам «Ключ к шифру»
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26 марта
Начат прием заявок на юбилейный кинофестиваль «Движение»
6503 января 2017
17 мая
Рэпер Баста представит омичам новый альбом «Баста-5»
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02.01.2017
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— Историк, политик
— журналист, редактор
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