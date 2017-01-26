Переждать не выйдет. Кризис в игре звезды омского "Авангарда"

Переждать не выйдет. Кризис в игре звезды омского "Авангарда"

Форвард «Авангарда» Александр Пережогин, который давно считается одним из живых символов клуба, выдал 15-матчевую серию без заброшенных шайб. «ВОмске» считает этот момент в карьере форварда симптоматичным.

4326 января 2017Спорт
«Открытая Россия» Ходорковского может повлиять на выборы в омский Горсовет

«Открытая Россия» Ходорковского может повлиять на выборы в омский Горсовет

Оппозиционная общественная организация планирует развернуть работу почти в трех десятках российских регионов и собирается тайно поддерживать кандидатов на местных выборах 2017 года. 

33126 января 2017Политика и власть
С 1 марта в Омске не останется ни одной маршрутной «Газели»

С 1 марта в Омске не останется ни одной маршрутной «Газели»

Департамент транспорта в одностороннем порядке расторгает с 1 марта 2017 года договоры, заключенные ранее с перевозчиками, эксплуатирующими микроавтобусы пассажировместимостью до 15 мест.

97126 января 2017Бизнес и экономика
Бывший судья по делу Полежаева подозревается в пьяном вождении

Бывший судья по делу Полежаева подозревается в пьяном вождении

Экс-судью и уже бывшего чиновника минкульта Омской области Константина Долгих задержали автолюбители после того, как его Nissan Almera, повиляв по метромосту, вылетел в кювет.

4126 января 2017Происшествия
Министр Винокуров пострадал за криминальный лесоповал

Министр Винокуров пострадал за криминальный лесоповал

Лес рубят, щепки летят – порой в чиновников. «Щепками» на последнем заседании Заксобрания кидался спикер Варнавский, которому не понравилась «лесная сказка» от Александра Винокурова.  

3926 января 2017Политика и власть
Деятельностный подход к управлению городом

Стратегия

Деятельностный подход к управлению городом

85224 января 2017
Сергей Евсеенко: «Кто-то подставляет губернатора с этими кластерами»

Сергей Евсеенко: «Кто-то подставляет губернатора с этими кластерами»

В последнее время в Омской области вновь много говорят о кластерах. Назначаются директора(!) этих самых кластеров, министров публично отчитывают за срыв сроков «кластеризации» области...

110226 января 2017Взгляд
Vivant professores: в ОмГУ отметили Татьянин день балом

Vivant professores: в ОмГУ отметили Татьянин день балом

Пожалуй, самое яркое событие, ежегодно устраиваемое Омским государственным университетом, в этот раз состоялось в Концертном зале Омской филармонии.

13326 января 2017Светские хроники
Депутат омского Горсовета Свешникова подала в суд на приставов, арестовавших её автомобиль

Депутат омского Горсовета Свешникова подала в суд на приставов, арестовавших её автомобиль

По мнению бывшего руководителя фракции «эсеров», приставы фактически выкрали её машину, на которой она ездит на работу и возит своих детей.

5526 января 2017Политика и власть
Школы Омска и Омской области закрылись на карантин на неопределенный срок

Школы Омска и Омской области закрылись на карантин на неопределенный срок

С 26 января в школах и детских садах Омска и Омской области на неопределённый срок объявлен карантин.

6226 января 2017Общество
Олень искал себе олениху на улице Масленникова

Олень искал себе олениху на улице Масленникова

Животное сбежало из пони-клуба «Карусель», перемахнув двухметровый забор.

18526 января 2017Кадр дня
Шлеменко ждет бой против американского «Джентльмена»

Шлеменко ждет бой против американского «Джентльмена»

Омский боец смешанного стиля Александр «Шторм» Шлеменко узнал имя своего нового соперника. Им станет американец Пол «Gentleman» Брэдли.

6426 января 2017Спорт
Омские линуксоиды приглашают на дистробатл

Омские линуксоиды приглашают на дистробатл

29 января в Омске состоится «Битва лучших дистрибутивов».

5026 января 2017Общество
Сергей Тимофеев: «Потребность мужчины в сексуальных услугах всегда была, есть и будет»

Сергей Тимофеев: «Потребность мужчины в сексуальных услугах всегда была, есть и будет»

Скандал вокруг массажных салонов «Сакура», владельца которых обвинили в организации занятий проституцией, привел меня в гости к врачу-сексологу Сергею Тимофееву.

11226 января 2017Секс
Валерий Кокорин бесплатно приютил центр анималтерапии «Дверь в лето»

Валерий Кокорин бесплатно приютил центр анималтерапии «Дверь в лето»

Сейчас в помещении начинаются отделочные работы – здание новое, новоселье запланировано на весну.

8026 января 2017Плюс-минус
Турманидзе отказали в самобанкротстве и вернули деньги

Турманидзе отказали в самобанкротстве и вернули деньги

Арбитражный суд Омской области принял решение оставить без рассмотрения заявление индивидуального предпринимателя Левана Турманидзе о признании его несостоятельным. Процедура банкротства при этом все равно, видимо, скоро начнется, но уже под контролем банков.

9626 января 2017Бизнес и экономика
Как встретила Сибирь семью русских немцев, сбежавшую из «сексуально распущенной» Европы

Репортаж

Как встретила Сибирь семью русских немцев, сбежавшую из «сексуально распущенной» Европы

127824 января 2017
Сопротивление бесполезно – лучше иметь про запас план «Б»…

Сопротивление бесполезно – лучше иметь про запас план «Б»…

Смерть, секс, тайны и оккультные практики – вовсю заработать могут предприятия, связанные с исследованием этих опасных и противоречивых тем… А в конце марта можно продать то, что вам уже не нужно.

532126 января 2017Блог-пост
Омский «Авангард» порадовал болельщиков «Лады»

Омский «Авангард» порадовал болельщиков «Лады»

На узкой «нхловской» площадке в Тольятти «ястребы» будто чувствовали себя «не в своей тарелке» и, выдав одну из самых невыразительных игр сезона, по делу проиграли 1:3.

12526 января 2017Спорт
Хор Белецкого: поют все!

Хор Белецкого: поют все!

Под руководством музыканта-изобретателя инженеры и юристы, продавцы и врачи превращаются в певцов и композиторов.

16725 января 2017Хобби
Сегодня нам не хватало только раненых красноармейцев на наших огородах...

Сегодня нам не хватало только раненых красноармейцев на наших огородах...

Глобальная новость, всколыхнувшая патриотические блоги всех мастей и идеологий, — доску Колчака в Питере по решению суда должны демонтировать. Патриотическое сообщество в очередной раз расколото…

21925 января 2017Блог-пост
Назаров отправил гонца к Двораковскому выяснить, куда «тащить газ»

Назаров отправил гонца к Двораковскому выяснить, куда «тащить газ»

На заседании инвестсовета при губернаторе Викторе Назарове в центре внимания оказались натянутые отношения с мэрией Омска.

14225 января 2017Политика и власть
«Пятерочке» не отдали герб Омска для рекламы

«Пятерочке» не отдали герб Омска для рекламы

Городские депутаты ответили отказом на обращение ООО «Агроторг», намеревавшегося использовать изображение герба на стопперах в сети магазинов «Пятерочка».

9625 января 2017Бизнес и экономика
В Омской области затормозилась коттеджная застройка - аналитики

В Омской области затормозилась коттеджная застройка - аналитики

В 2016 году в регионе были введены в строй индивидуальные жилые дома общей площадью 180,1 тыс. кв. метров, что на 25,6% меньше, чем в 2015-м.

7925 января 2017Бизнес и экономика
Вокруг смерти участницы испытаний противораковых таблеток в Омске развернулось судебное разбирательство

Вокруг смерти участницы испытаний противораковых таблеток в Омске развернулось судебное разбирательство

Родственники молодой женщины, погибшей во время клинических испытаний средства от рака «Олапариб» в Омском онкологическом диспансере, судятся со страховой компанией «Югория».

16125 января 2017Закон
Союз предпринимателей против коммерческого использования герба Омска

Союз предпринимателей против коммерческого использования герба Омска

Полный текст открытого письма Омского областного Союза предпринимателей по вопросу использования символики города Омска в коммерческих целях.

119125 января 2017Взгляд
Александр Винокуров публично отчитан за срыв сроков создания лесопромышленного кластера

Александр Винокуров публично отчитан за срыв сроков создания лесопромышленного кластера

Низкие темпы работы главы регионального минприроды возмутили губернатора Виктора Назарова.

8525 января 2017Плюс-минус
Издательство «Советская Сибирь» выставили на продажу

Издательство «Советская Сибирь» выставили на продажу

Росимущество продает 100% акций крупнейшего за Уралом издательско-полиграфического комплекса ОАО «Советская Сибирь», входящего в холдинг «Российские газеты». У издательства есть активы и в Омске.

7125 января 2017Бизнес и экономика
Кассация подтвердила отсутствие у «ЖКХ «Сервис» действующей лицензии

Кассация подтвердила отсутствие у «ЖКХ «Сервис» действующей лицензии

Управляющая компания безуспешно пыталась доказать, что истекшая еще в апреле 2016 года лицензия на работу с отходами была бессрочной.

164325 января 2017Закон
Сергей Миронов увидел в поступке Елены Мизулиной конфликт с губернатором

Сергей Миронов увидел в поступке Елены Мизулиной конфликт с губернатором

Лидер «Справедливой России» считает, что в этом решении нет политической подоплеки.

14925 января 2017Политика и власть
Омичам поведают 12 секретных приемов фотографии

Омичам поведают 12 секретных приемов фотографии

Основатель и руководитель фотостудии 2Д Дмитрий Гусев проведет бесплатный мастер-класс.

11225 января 2017Культура
Омские студенты смогут бесплатно увидеть новинки кинопроката

Омские студенты смогут бесплатно увидеть новинки кинопроката

25 января в кинотеатре «Слава» пройдет празднование Дня российского студенчества, организованное Городским студенческим центром.

9725 января 2017Общество
Новости за сегодня

Скоро

26 января

Омичам поведают 12 секретных приемов фотографии

Омичам поведают 12 секретных приемов фотографии

11225 января 2017

29 января

Группа #шестьсвоих проводит благотворительный фотодень

Группа #шестьсвоих проводит благотворительный фотодень

9024 января 2017

29 января

Омские линуксоиды приглашают на дистробатл

Омские линуксоиды приглашают на дистробатл

5026 января 2017

23 февраля

Спустя два года после убийства Немцова в Омске покажут о нём фильм

Спустя два года после убийства Немцова в Омске покажут о нём фильм

21717 января 2017

08 марта

Группа «Сплин» 8 марта подарит омским поклонницам «Ключ к шифру»

Группа «Сплин» 8 марта подарит омским поклонницам «Ключ к шифру»

13006 декабря 2016

26 марта

Начат прием заявок на юбилейный кинофестиваль «Движение»

Начат прием заявок на юбилейный кинофестиваль «Движение»

11103 января 2017

17 мая

Рэпер Баста представит омичам новый альбом «Баста-5»

Рэпер Баста представит омичам новый альбом «Баста-5»

27106 декабря 2016

Ваше мнение

25.01.2017

Что-нибудь изменилось в результате решения мэрии об отмене 27 маршрутов в Омске с 1 января 2017 года?

Уже проголосовало 1 человек

03.01.2017

Чего вы ждете от 2017 года? Через год будет лучше, хуже, так же?

Уже проголосовало 9 человек

Самое читаемое

Как встретила Сибирь семью русских немцев, сбежавшую из «сексуально распущенной» Европы

Как встретила Сибирь семью русских немцев, сбежавшую из «сексуально распущенной» Европы

127824 января 2017
Гендиректор омского «Полета» Остроушенко дисквалифицирован – источник

Гендиректор омского «Полета» Остроушенко дисквалифицирован – источник

1172119 января 2017
Почему Следком нагрянул с обысками в омский уголовный розыск?

Почему Следком нагрянул с обысками в омский уголовный розыск?

84120 января 2017

Выбор редакции

Исправить можно все. Кроме смерти…

Исправить можно все. Кроме смерти…

1227215 января 2017
Про «Человеков года» с 12-го канала и прочих «Народных героев»

Про «Человеков года» с 12-го канала и прочих «Народных героев»

17231815 января 2017
Дом Напротив

Дом Напротив

28814 января 2017

Плюс-минус

Валерий Кокорин бесплатно приютил центр анималтерапии «Дверь в лето»

Валерий Кокорин бесплатно приютил центр анималтерапии «Дверь в лето»

8026 января 2017
Александр Винокуров публично отчитан за срыв сроков создания лесопромышленного кластера

Александр Винокуров публично отчитан за срыв сроков создания лесопромышленного кластера

8525 января 2017

Гугл рекомендует ВОмске




Диалог

Максим Концедалов: «Когда я рассказываю, что вожу в Омск мусор, все делают круглые глаза»

Максим Концедалов

Максим Концедалов: «Когда я рассказываю, что вожу в Омск мусор, все делают круглые глаза»

719124 января 2017

Взгляд

Сергей Евсеенко: «Кто-то подставляет губернатора с этими кластерами»

110226 января 2017

Сергей Евсеенко: «Кто-то подставляет губернатора с этими кластерами»

Нюансы

Омские журналисты поторопились включить Омск в глобальное метро

Омские журналисты поторопились включить Омск в глобальное метро

227123 января 2017

Версия

Почему Следком нагрянул с обысками в омский уголовный розыск?

Почему Следком нагрянул с обысками в омский уголовный розыск?

84120 января 2017

Блог-пост

Юлианна Оржеховска

Сопротивление бесполезно – лучше иметь про запас план «Б»…


507126.01.17

Юлианна Оржеховска

— астролог-консультант

Сегодня нам не хватало только раненых красноармейцев на наших огородах...


21925.01.17
Андрей Ульченко

Андрей Ульченко

— репортёр

Наталья Яковлева

Хватит плакать! Встаем и действуем


439623.01.17

Наталья Яковлева

— журналистка

Новости партнеров



Реклама AdSense

Кадр дня

Олень искал себе олениху на улице Масленникова

Олень искал себе олениху на улице Масленникова

Эксклюзив

Гендиректор омского «Полета» Остроушенко дисквалифицирован – источник

В случае вступления решения суда в законную силу Михаил Остроушенко будет лишен на 6 месяцев права занимать любые руководящие должности.

1172119 января 2017

Руководитель Росприроднадзора в Омске Щербаков уходит в отставку

Александр Щербаков покинет в феврале пост, который занимал больше дюжины лет.

37217 января 2017

Юрий Тетянников: «Выборы в горсовет будут тяжелейшими»

Новый секретарь регионального отделения «Единой России» Юрий Тетянников раскрыл подробности своего назначения, вспомнил о комсомольском прошлом и заглянул в партийное будущее.

747216 января 2017

Стиль жизни

Хор Белецкого: поют все!

Хобби

Хор Белецкого: поют все!

Под руководством музыканта-изобретателя инженеры и юристы, продавцы и врачи превращаются в певцов и композиторов.

16725 января 2017
Инна Ветренко: «Мне предлагали вести группу по хатха-йоге для беременных в качестве инструктора»

Уклад

Инна Ветренко: «Мне предлагали вести группу по хатха-йоге для беременных в качестве инструктора»

Накануне личного юбилея, который отметит в субботу, Инна Ветренко, доктор политических наук, мама двух взрослых дочерей и очаровательная женщина, поделилась мыслями о политике возраста и власти красоты.

466119 января 2017
Диско, боны и коты: шесть хобби Юрия Тетянникова

Хобби

Диско, боны и коты: шесть хобби Юрия Тетянникова

«Любое свободное время должно быть посвящено чему-то интересному», - уверен новый секретарь регионального отделения «ЕР» Юрий Тетянников. В его случае это….

285117 января 2017
Виктор Скуратов: «Хотел бы пригласить на чашку кофе Стэнли Кубрика»

Кредо

Виктор Скуратов: «Хотел бы пригласить на чашку кофе Стэнли Кубрика»

Основатель Skuratov Coffee стал гостем диалоговой площадки «Мысли вслух» (молодежное пространство «Дача Онегина»). Студенты атаковали вопросами, было нескучно.

59512 января 2017

Подписаться на рассылку

Гугл рекомендует ВОмске





Наверх