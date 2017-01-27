Между континентами. Новая жизнь омской бегуньи-чемпионки

Между континентами. Новая жизнь омской бегуньи-чемпионки

«ВОмске» отыскал в Чехии победительницу Сибирского международного марафона-2009 Евгению Данилову. Через подборку фотографий она рассказала о своей сегодняшней жизни.

23029 января 2017Story
Администрация соцсети «ВКонтакте» заблокировала омское сообщество «Будка»

Администрация соцсети «ВКонтакте» заблокировала омское сообщество «Будка»

Причиной блокировки стали «подозрительные» сборы на благотворительность.

10529 января 2017Общество
Тайны деловой переписки «ЖКХ «Сервис»

Тайны деловой переписки «ЖКХ «Сервис»

В областном арбитраже продолжилось слушание дела по иску обанкротившегося НПО «Мостовик», пытающегося вернуть землю «Надеждинского полигона ТБО» во владение своей «дочки», также находящейся в стадии банкротства – ООО «ЖКХ «Сервис», путем признания недействительными всех сделок с фирмой «ЭкоТрансСервис».

191428 января 2017Закон
Николай Яворский: «Есть такое слово – служение»

Николай Яворский: «Есть такое слово – служение»

В Сибири есть школа, где дети любят учиться, а педагоги – учить: «Специализированный учебно-научный центр НГУ» или СУНЦ, в просторечии – ФМШ.

19428 января 2017Диалог
Гуселетов стал лидером омского регионального отделения «Справедливой России»

Гуселетов стал лидером омского регионального отделения «Справедливой России»

За него проголосовало 18 партийцев, против - двое.

331928 января 2017Политика и власть
Деятельностный подход к управлению городом

Стратегия

Деятельностный подход к управлению городом

95224 января 2017
В Омске «Справедливая Россия» закрылась от прессы

В Омске «Справедливая Россия» закрылась от прессы

Отчетно-выборная конференция регионального отделения «Справедливой России» прошла в конференц-зале гостиницы «Турист» в закрытом для прессы режиме.

36328 января 2017Политика и власть
Сергей Калинин: «Открываю отчет «Газпром нефти» - где логика?»

Сергей Калинин: «Открываю отчет «Газпром нефти» - где логика?»

Депутат Заксобрания Сергей Калинин, лоббирующий «возвращение нефтеденег» в Омскую область, прокомментировал «ВОмске» ответ руководства «Газпром нефти» его коллегам-парламентариям.

4191228 января 2017Диалог
Поклонники Тима Бёртона соберутся за чашкой чая

Поклонники Тима Бёртона соберутся за чашкой чая

В Фотостудии 2Д пройдёт закрытый показ фильма «Большие глаза» с последующим обсуждением картины.

7428 января 2017Культура
Прокуратура требует с экс-главы Тевризского района Тарасова компенсацию в 7 миллионов

Прокуратура требует с экс-главы Тевризского района Тарасова компенсацию в 7 миллионов

Также прокуроры добиваются в апелляции замены трех лет условного наказания четырьмя годами реальной колонии.

10828 января 2017Закон
Голушко пообещал главам районов Омской области новые ДК и кино

Голушко пообещал главам районов Омской области новые ДК и кино

За ходом реализации обещаний на местах проследят помощники депутата Госдумы в специально открываемых приемных.

135128 января 2017Политика и власть
Разгром «Авангарда» в Нижнекамске порадовал Назарова

Разгром «Авангарда» в Нижнекамске порадовал Назарова

Уже третий в этом сезоне тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров тащит свою команду в плей-офф, причем не исключен выход там именно на «ястребов».

168128 января 2017Спорт
Сопротивление бесполезно – лучше иметь про запас план «Б»…

Сопротивление бесполезно – лучше иметь про запас план «Б»…

Смерть, секс, тайны и оккультные практики – вовсю заработать могут предприятия, связанные с исследованием этих опасных и противоречивых тем… А в конце марта можно продать то, что вам уже не нужно.

1885228 января 2017Блог-пост
Валерий Каплунат: «Мне приходится бороться уже с третьим поколением коррупционеров»

Валерий Каплунат: «Мне приходится бороться уже с третьим поколением коррупционеров»

Председатель Совета директоров «Омсктехуглерода» Валерий Каплунат был одним из первых, кто в свое время прокомментировал ситуацию после убийства Виктора Берга. После того, как улеглись страсти уже после второго кровавого акта этой трагедии, «ВОмске» поинтересовался у промышленника, что он думает о финале этой истории.

56027 января 2017Диалог
Обманувшему дольщиков Титову добавили год колонии

Обманувшему дольщиков Титову добавили год колонии

Главу ООО «Московская инвестиционная группа-21 век» Вадима Титова второй раз признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и увеличили срок лишения свободы до 8 лет.

10827 января 2017Закон
Омичи смогут посетить рай строго по определенным часам

Омичи смогут посетить рай строго по определенным часам

На камерной сцене Омского государственного драматического театра пройдет персональная выставка тарского художника Дениса Русакова «Тарский рай».

12727 января 2017Культура
Омские чиновники дружно проигнорировали архитекторов-альтруистов

Репортаж

Омские чиновники дружно проигнорировали архитекторов-альтруистов

296227 января 2017
Юный омский гроссмейстер Артемьев попробует заработать шахматами полмиллиона

Юный омский гроссмейстер Артемьев попробует заработать шахматами полмиллиона

В столице России начался 13-й Международный кубок по шахматам Moscow Open-2017.

7927 января 2017Спорт
На Ленина исчезнут стихийные парковки после второго этапа реконструкции

На Ленина исчезнут стихийные парковки после второго этапа реконструкции

Благоустроенная улица должна стать частью непрерывной сети пешеходных пространств.

153127 января 2017Бизнес и экономика
Мэрия Омска борется с цветными сугробами

Мэрия Омска борется с цветными сугробами

Окрашенные в цвета российского флага снежные кучи в городе в течение дня вновь стали грязно-белыми, но не исчезли.

19727 января 2017Кадр дня
«Тепловая компания» смогла погасить 96 миллионов долга «Газпром межрегионгазу»

«Тепловая компания» смогла погасить 96 миллионов долга «Газпром межрегионгазу»

Долги потребителей самой «Тепловой компании» составляют более 800 миллионов рублей.

12527 января 2017Бизнес и экономика
Александр Бегун: «Наш конкурс — это провокация»

Александр Бегун: «Наш конкурс — это провокация»

Областной Союз архитекторов России проводит конкурс на лучший проект благоустройства улицы Тарской. Причём не за деньги, а за бумажные грамоты.

34627 января 2017Диалог
Сергей Евсеенко: «Кто-то подставляет губернатора с этими кластерами»

Сергей Евсеенко: «Кто-то подставляет губернатора с этими кластерами»

В последнее время в Омской области вновь много говорят о кластерах. Назначаются директора(!) этих самых кластеров, министров публично отчитывают за срыв сроков «кластеризации» области...

4271127 января 2017Взгляд
Главный омский единоросс Юрий Тетянников метит в вице-мэры?

Главный омский единоросс Юрий Тетянников метит в вице-мэры?

В администрацию города нового секретаря регионального отделения «Единой России» хотят продвинуть партийные лидеры.

10527 января 2017Политика и власть
Омские чиновники дружно проигнорировали архитекторов-альтруистов

Омские чиновники дружно проигнорировали архитекторов-альтруистов

В «Мега Доме культуры» состоялось общественное обсуждение проектов благоустройства улицы Тарской.

296227 января 2017Репортаж
Омские защитники старины пытаются спасти от сноса здание на Пушкина, 105

Омские защитники старины пытаются спасти от сноса здание на Пушкина, 105

На 28 января назначен сбор добровольцев для работ по консервации полуразрушенного исторического здания.

444527 января 2017Общество
Почему из повестки Заксобрания исчез вопрос о прямых выборах глав районов?

Почему из повестки Заксобрания исчез вопрос о прямых выборах глав районов?

Совет Кормиловского района в экстренном порядке отозвал свою законодательную инициативу, обещавшую большой резонанс.

21927 января 2017Версия
«Любочка» и «Степаныч» вновь стали бесхозными

«Любочка» и «Степаныч» вновь стали бесхозными

26 января председатель Центрального райсуда Наталья Муратова отменила свое же решение от 28 декабря 2015 года.

392227 января 2017Закон
Максим Концедалов: «Когда я рассказываю, что вожу в Омск мусор, все делают круглые глаза»

Максим Концедалов: «Когда я рассказываю, что вожу в Омск мусор, все делают круглые глаза»

Заместитель гендиректора «ВДВ-Медиа» Максим Концедалов – о том, долго ли уговаривали губернатора Назарова возглавить экспертный совет премии «Народный герой», о том, почему лишний раз не заходит на собственный сайт и о том, зачем возит в Омск мусор из Казахстана.

816227 января 2017Диалог
Советник президента Герман Клименко обещает приехать в Омск в феврале

Советник президента Герман Клименко обещает приехать в Омск в феврале

Организаторы II ИТ-форума в Омске ждут «человека, предложившего регулировать Интернет в России по-китайски» в качестве почетного гостя.

22727 января 2017Бизнес и экономика
Ступеньки

Ступеньки

Как наши люди реагируют на простые добрые дела.

351327 января 2017Блог-пост
Замглавы минстроя Фрикель уходит из правительства Омской области

Замглавы минстроя Фрикель уходит из правительства Омской области

Чиновник, отвечавший за состояние дорог в области, написал заявление по собственному желанию.

16626 января 2017Политика и власть
Новости за сегодня

Скоро

30 января

Омичи смогут посетить рай строго по определенным часам

Омичи смогут посетить рай строго по определенным часам

12727 января 2017

17 февраля

Советник президента Герман Клименко обещает приехать в Омск в феврале

Советник президента Герман Клименко обещает приехать в Омск в феврале

22727 января 2017

23 февраля

Спустя два года после убийства Немцова в Омске покажут о нём фильм

Спустя два года после убийства Немцова в Омске покажут о нём фильм

29217 января 2017

08 марта

Группа «Сплин» 8 марта подарит омским поклонницам «Ключ к шифру»

Группа «Сплин» 8 марта подарит омским поклонницам «Ключ к шифру»

13506 декабря 2016

26 марта

Начат прием заявок на юбилейный кинофестиваль «Движение»

Начат прием заявок на юбилейный кинофестиваль «Движение»

11503 января 2017

17 мая

Рэпер Баста представит омичам новый альбом «Баста-5»

Рэпер Баста представит омичам новый альбом «Баста-5»

28006 декабря 2016

Ваше мнение

25.01.2017

Что-нибудь изменилось в результате решения мэрии об отмене 27 маршрутов в Омске с 1 января 2017 года?

Уже проголосовало 3 человека

03.01.2017

Чего вы ждете от 2017 года? Через год будет лучше, хуже, так же?

Уже проголосовало 9 человек

Самое читаемое

Сопротивление бесполезно – лучше иметь про запас план «Б»…

Сопротивление бесполезно – лучше иметь про запас план «Б»…

1885228 января 2017
Как встретила Сибирь семью русских немцев, сбежавшую из «сексуально распущенной» Европы

Как встретила Сибирь семью русских немцев, сбежавшую из «сексуально распущенной» Европы

156424 января 2017
Переждать не выйдет. Кризис в игре звезды омского "Авангарда"

Переждать не выйдет. Кризис в игре звезды омского "Авангарда"

1006126 января 2017

Выбор редакции

Как встретила Сибирь семью русских немцев, сбежавшую из «сексуально распущенной» Европы

Как встретила Сибирь семью русских немцев, сбежавшую из «сексуально распущенной» Европы

156424 января 2017
Победа Трампа – демократическая революция в США

Победа Трампа – демократическая революция в США

3171022 января 2017
Русские идут, или Как мы подожгли Пентагон

Русские идут, или Как мы подожгли Пентагон

345418 января 2017

Плюс-минус

Валерий Кокорин бесплатно приютил центр анималтерапии «Дверь в лето»

Валерий Кокорин бесплатно приютил центр анималтерапии «Дверь в лето»

19226 января 2017
Александр Винокуров публично отчитан за срыв сроков создания лесопромышленного кластера

Александр Винокуров публично отчитан за срыв сроков создания лесопромышленного кластера

15525 января 2017

Гугл рекомендует ВОмске




Диалог

Николай Яворский: «Есть такое слово – служение»

Николай Яворский: «Есть такое слово – служение»

19428 января 2017

Взгляд

Сергей Евсеенко: «Кто-то подставляет губернатора с этими кластерами»

4271127 января 2017

Сергей Евсеенко: «Кто-то подставляет губернатора с этими кластерами»

Нюансы

Омские журналисты поторопились включить Омск в глобальное метро

Омские журналисты поторопились включить Омск в глобальное метро

336123 января 2017

Версия

Почему из повестки Заксобрания исчез вопрос о прямых выборах глав районов?

Почему из повестки Заксобрания исчез вопрос о прямых выборах глав районов?

21927 января 2017

Блог-пост

Юлианна Оржеховска

Сопротивление бесполезно – лучше иметь про запас план «Б»…


1885228.01.17

Юлианна Оржеховска

— астролог-консультант

Ступеньки


351327.01.17
Сергей Шалаев

Сергей Шалаев

Антон Дубель

Почему ушла Мизулина?


331623.01.17

Антон Дубель

— депутат, политик

Новости партнеров



Реклама AdSense

Кадр дня

Мэрия Омска борется с цветными сугробами

Мэрия Омска борется с цветными сугробами

Эксклюзив

Гендиректор омского «Полета» Остроушенко дисквалифицирован – источник

В случае вступления решения суда в законную силу Михаил Остроушенко будет лишен на 6 месяцев права занимать любые руководящие должности.

1731419 января 2017

Руководитель Росприроднадзора в Омске Щербаков уходит в отставку

Александр Щербаков покинет в феврале пост, который занимал больше дюжины лет.

41017 января 2017

Юрий Тетянников: «Выборы в горсовет будут тяжелейшими»

Новый секретарь регионального отделения «Единой России» Юрий Тетянников раскрыл подробности своего назначения, вспомнил о комсомольском прошлом и заглянул в партийное будущее.

790216 января 2017

Стиль жизни

Между континентами. Новая жизнь омской бегуньи-чемпионки

Story

Между континентами. Новая жизнь омской бегуньи-чемпионки

«ВОмске» отыскал в Чехии победительницу Сибирского международного марафона-2009 Евгению Данилову. Через подборку фотографий она рассказала о своей сегодняшней жизни.

23029 января 2017
Vivant professores: в ОмГУ отметили Татьянин день балом

Светские хроники

Vivant professores: в ОмГУ отметили Татьянин день балом

Пожалуй, самое яркое событие, ежегодно устраиваемое Омским государственным университетом, в этот раз состоялось в Концертном зале Омской филармонии.

33126 января 2017
Сергей Тимофеев: «Потребность мужчины в сексуальных услугах всегда была, есть и будет»

Секс

Сергей Тимофеев: «Потребность мужчины в сексуальных услугах всегда была, есть и будет»

Скандал вокруг массажных салонов «Сакура», владельца которых обвинили в организации занятий проституцией, привел меня в гости к врачу-сексологу Сергею Тимофееву.

561126 января 2017
Хор Белецкого: поют все!

Хобби

Хор Белецкого: поют все!

Под руководством музыканта-изобретателя инженеры и юристы, продавцы и врачи превращаются в певцов и композиторов.

24425 января 2017

Подписаться на рассылку

Гугл рекомендует ВОмске





Наверх