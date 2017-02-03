Мать депутата омского Горсовета Саяпина банкротится

Мать депутата омского Горсовета Саяпина банкротится

Семью депутата и его ближайшего партнера по бизнесу преследует череда банкротств. Сбербанк никак не может получить с них около 14,5 миллиона рублей.

16005 февраля 2017Бизнес и экономика
Расти большая — судьей станешь!

Расти большая — судьей станешь!

Не так страшны судьи, как их помощники...

232105 февраля 2017Блог-пост
О заморозке своей стройки Авдошины узнали от корреспондента «ВОмске»

О заморозке своей стройки Авдошины узнали от корреспондента «ВОмске»

Арбитражный суд приостановил строительство двух девятиэтажных жилых домов на улице 5-й Марьяновской в Порт-Артуре на 30 суток.

14405 февраля 2017Бизнес и экономика
Один день под электрическими облаками

Один день под электрическими облаками

Однажды меня позвали на день в Питер поснимать кино. Точнее, поснимать, как снимают кино. Кино называлось «Под электрическими облаками», и делал его Алексей Герман-младший.

18004 февраля 2017Блог-пост
Как свалку близ Надеждино сравнивали со скрипкой Страдивари и ОНПЗ

Как свалку близ Надеждино сравнивали со скрипкой Страдивари и ОНПЗ

На очередном заседании по «делу Дахно-Захаровой» его участники постигали тонкости оценки земельных участков, спорили о нормах УПК и расследовали исчезновение письменных обращений.

45504 февраля 2017
Омские архитекторы-альтруисты выбрали хаос на улице Тарской

Стратегия

Омские архитекторы-альтруисты выбрали хаос на улице Тарской

299203 февраля 2017
Чтобы запомнить День, который переломил Войну

Чтобы запомнить День, который переломил Войну

В честь Дня воинской славы России ТОП-театр объявляет спектакль «Дорога домой», который состоится 7 февраля в 19.00, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ. Вход - свободный.

273104 февраля 2017Культура
Верховный суд дал «Кедру» шанс отстоять аквапарк в омском ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ

Верховный суд дал «Кедру» шанс отстоять аквапарк в омском ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ

Дело, уже прошедшее последовательно все инстанции, возвращено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Омской области.

22204 февраля 2017Закон
Омских пиарщиков научат правильному поведению в соцсетях

Омских пиарщиков научат правильному поведению в соцсетях

5 февраля гендиректор «12 канала» Александр Малькевич проведет встречу с омскими пиарщиками, где расскажет о тонкостях поведения в медиа-среде.

10604 февраля 2017Образование и наука
Центробанк банкротит банк Мацелевичей

Центробанк банкротит банк Мацелевичей

Банк России 2 февраля подал в Арбитражный суд Омской области заявление о признании банкротом ООО «Сибирский банк «Сириус», который ранее был лишен лицензии.

15704 февраля 2017Бизнес и экономика
Госдолг реструктуризацией красен, или Секреты внутренней кухни омского минфина

Госдолг реструктуризацией красен, или Секреты внутренней кухни омского минфина

Минфин в правительстве работает как кровеносная система в организме человека. Кровь доставляет к органам кислород, минфин дает органам власти деньги на исполнение полномочий. Прекрати питание — орган перестает нормально функционировать.

22403 февраля 2017Блог-пост
Сергей Прудовский: «Омское НКВД было в передовиках...»

Сергей Прудовский: «Омское НКВД было в передовиках...»

..Пришло сообщение: «В Омске уникальный человек. Последний день. Один из ведущих в «Фейсбуке» группы «Память о ГУЛАГе». Неделю провел в архиве УФСБ Омской области. Хорошо бы успеть, пока не улетел»...

1268403 февраля 2017Диалог
Как нам освоить федеральную субсидию «на парки»

Как нам освоить федеральную субсидию «на парки»

Интересно, Омская область успеет в этом процессе принять участие, и узнаем ли мы о хороших парках в её малых городах? Увидим ли проекты и предложения жителей?

13103 февраля 2017Блог-пост
«Пивного короля» подозревают в мошенничестве

«Пивного короля» подозревают в мошенничестве

На крупного омского предпринимателя и президента общественной организации казахов Омской области Бахаджана Альжанова, по неофициальной информации, заведено уголовное дело.

12103 февраля 2017Закон
Омского чемпиона Тищенко лишили права голоса

Омского чемпиона Тищенко лишили права голоса

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко оказался в эпицентре скандала, который сопровождал смену власти в Федерации бокса России (ФБР).

12603 февраля 2017Спорт
Закрытие единственного омского мусорного «полигона» - факт или шантаж?

Закрытие единственного омского мусорного «полигона» - факт или шантаж?

Наряду с уже обнародованным в СМИ письмом оперирующего Надеждинской свалкой «ЖКХ «Сервис» существует еще одно – сильно отличающееся по смыслу.

266303 февраля 2017Версия
Омские бизнесмены решили не вести себя «по-скоттски»

Репортаж

Омские бизнесмены решили не вести себя «по-скоттски»

490102 февраля 2017
Сергей Мизя: «Омичи, давайте поможем Дмитрию Медведеву!»

Сергей Мизя: «Омичи, давайте поможем Дмитрию Медведеву!»

Если задуматься всерьез, действительно: отчего не помочь нашему правительству найти деньги? На индексацию пенсий, на здравоохранение, на оборонку, дороги и капремонт.

25403 февраля 2017Взгляд
Омич Олег Камшилов утвержден в должности прокурора Крыма

Омич Олег Камшилов утвержден в должности прокурора Крыма

Соответствующий указ Владимир Путин подписал 2 февраля.

12103 февраля 2017Закон
Омский фонд развития предпринимательства потерял 100 миллионов в «проблемном» банке?

Омский фонд развития предпринимательства потерял 100 миллионов в «проблемном» банке?

По информации источника «ВОмске», областная структура размещала средства во «Внешпромбанке», признанном банкротом.

22003 февраля 2017Бизнес и экономика
Глава минобразования Омской области Канунников уходит в отставку

Глава минобразования Омской области Канунников уходит в отставку

Исполняющим обязанности министра образования региона станет Татьяна Дернова, ныне являющаяся первым заместителем Сергея Канунникова.

28203 февраля 2017Политика и власть
Омские архитекторы-альтруисты выбрали хаос на улице Тарской

Омские архитекторы-альтруисты выбрали хаос на улице Тарской

Именно так на общественном осуждении проектов этой центральной омской улицы, подготовленных под эгидой омского союза архитекторов, назвали победивший вариант.

299203 февраля 2017Стратегия
В матче «Авангарда» с «Куньлунем» победную точку поставил Пережогин

В матче «Авангарда» с «Куньлунем» победную точку поставил Пережогин

Омский клуб прервал серию проигрышей, форвард, переживший личную трагедию, - длинную безголевую серию.

9102 февраля 2017Спорт
Адвокат Голошубин предложил вызвать в суд экс-мэра Омска Рощупкина

Адвокат Голошубин предложил вызвать в суд экс-мэра Омска Рощупкина

Свидетельские показания экс-мэр Валерий Рощупкин может дать в рамках дела о праве использования изображений популярных омских скульптур «Степана» и «Любочки».

37702 февраля 2017Политика и власть
Как я познакомился с зулусской человечностью

Как я познакомился с зулусской человечностью

Всё больше людей по всему миру отказываются от платных программ в пользу свободного ПО. Омичи отчасти перенимают моду, но пока находятся в отстающих.

22202 февраля 2017Блог-пост
Наталья Ворохоб: «И что омичи должны думать о городской и областной власти?!»

Наталья Ворохоб: «И что омичи должны думать о городской и областной власти?!»

Было бы смешно, если бы не было так грустно. По-моему, под такое определение точно попадает позорная публичная «перепалка», устроенная городскими и областными чиновниками.

337302 февраля 2017Взгляд
Александр Овчаренко понесет наказание за воспрепятствование работе журналиста

Александр Овчаренко понесет наказание за воспрепятствование работе журналиста

Суд назначил депутату районного совета наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

13702 февраля 2017Плюс-минус
Омские бизнесмены решили не вести себя «по-скоттски»

Омские бизнесмены решили не вести себя «по-скоттски»

В Клубе читающих бизнесменов по предложению Анны Статвы, учредительницы Центра развития туризма «Увлечен и Я», обсудили книгу Роланда Хантфорда «Покорение Южного полюса. Гонка лидеров». Заодно взглянули на Амундсена как на HR-менеджера и продиагностировали у себя «комплекс Скотта».

490102 февраля 2017Репортаж
В омских ЛИУ-10 и ИК-6 назрела революционная ситуация

В омских ЛИУ-10 и ИК-6 назрела революционная ситуация

До 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции еще почти 10 месяцев, а осужденные уже «выкатили» целых два крейсера «Аврора».

13002 февраля 2017Кадр дня
Странная информационная политика омской мэрии

Странная информационная политика омской мэрии

Тратя десятки миллионов бюджетных рублей на платный пиар, муниципалы в то же время не пользуются стопроцентными возможностями для бесплатного освещения своей деятельности в СМИ.

45902 февраля 2017Нюансы
Нет лесополосе! — так решает власть

Нет лесополосе! — так решает власть

Желание как можно больше заработать денег, не позволяет задуматься об экологии. В последнее время приоритет у нашей власти не человек и его здоровье, а обогащение за счет здоровья населения.

220202 февраля 2017Блог-пост
Найден «главный омский мафиози»

Найден «главный омский мафиози»

Омские, а в след за ними и федеральные СМИ сделали сегодня из меня главного политического мафиози Омской области.

53002 февраля 2017Блог-пост
Новости за сегодня

Скоро

07 февраля

Прощание с Иваном Кирилловичем Викторовым пройдет в Омске 7 февраля

Прощание с Иваном Кирилловичем Викторовым пройдет в Омске 7 февраля

17301 февраля 2017

07 февраля

Чтобы запомнить День, который переломил Войну

Чтобы запомнить День, который переломил Войну

273104 февраля 2017

11 февраля

О наследии омского авангарда расскажет архитектор из Москвы

О наследии омского авангарда расскажет архитектор из Москвы

9731 января 2017

15 февраля

Омский губернатор вновь встретится с журналистами спустя более года

Омский губернатор вновь встретится с журналистами спустя более года

12230 января 2017

17 февраля

Советник президента Герман Клименко обещает приехать в Омск в феврале

Советник президента Герман Клименко обещает приехать в Омск в феврале

26027 января 2017

23 февраля

Спустя два года после убийства Немцова в Омске покажут о нём фильм

Спустя два года после убийства Немцова в Омске покажут о нём фильм

36817 января 2017

01 марта

Стартовал прием заявок на участие в «Омской марке» и «Инновациях года»

Стартовал прием заявок на участие в «Омской марке» и «Инновациях года»

7402 февраля 2017

08 марта

Группа «Сплин» 8 марта подарит омским поклонницам «Ключ к шифру»

Группа «Сплин» 8 марта подарит омским поклонницам «Ключ к шифру»

15506 декабря 2016

26 марта

Начат прием заявок на юбилейный кинофестиваль «Движение»

Начат прием заявок на юбилейный кинофестиваль «Движение»

13303 января 2017

17 мая

Рэпер Баста представит омичам новый альбом «Баста-5»

Рэпер Баста представит омичам новый альбом «Баста-5»

30706 декабря 2016

Ваше мнение

25.01.2017

Что-нибудь изменилось в результате решения мэрии об отмене 27 маршрутов в Омске с 1 января 2017 года?

Уже проголосовало 6 человек

03.01.2017

Чего вы ждете от 2017 года? Через год будет лучше, хуже, так же?

Уже проголосовало 13 человек

Самое читаемое

Сергей Прудовский: «Омское НКВД было в передовиках...»

Сергей Прудовский: «Омское НКВД было в передовиках...»

1268403 февраля 2017
Олег Золотов: «Новость о возбуждении данного уголовного дела для меня – как снег на голову»

Олег Золотов: «Новость о возбуждении данного уголовного дела для меня – как снег на голову»

659131 января 2017
Инна Ветренко: «С Берендеевым поступили нечестно и непорядочно»

Инна Ветренко: «С Берендеевым поступили нечестно и непорядочно»

64101 февраля 2017

Выбор редакции

Про придуманный «Рай» Кончаловского и невыдуманный ад Лавровой

Про придуманный «Рай» Кончаловского и невыдуманный ад Лавровой

51030 января 2017
Валерий Каплунат: «Мне приходится бороться уже с третьим поколением коррупционеров»

Валерий Каплунат: «Мне приходится бороться уже с третьим поколением коррупционеров»

70427 января 2017
Как встретила Сибирь семью русских немцев, сбежавшую из «сексуально распущенной» Европы

Как встретила Сибирь семью русских немцев, сбежавшую из «сексуально распущенной» Европы

166024 января 2017

Плюс-минус

Геннадий Рабанин возглавил фонд «Жилище»

Геннадий Рабанин возглавил фонд «Жилище»

16730 января 2017
Александр Овчаренко понесет наказание за воспрепятствование работе журналиста

Александр Овчаренко понесет наказание за воспрепятствование работе журналиста

13702 февраля 2017

Гугл рекомендует ВОмске




Диалог

Сергей Прудовский: «Омское НКВД было в передовиках...»

Сергей Прудовский: «Омское НКВД было в передовиках...»

1268403 февраля 2017

Взгляд

Сергей Мизя: «Омичи, давайте поможем Дмитрию Медведеву!»

25403 февраля 2017

Сергей Мизя: «Омичи, давайте поможем Дмитрию Медведеву!»

Нюансы

Странная информационная политика омской мэрии

Странная информационная политика омской мэрии

45902 февраля 2017

Версия

Закрытие единственного омского мусорного «полигона» - факт или шантаж?

Закрытие единственного омского мусорного «полигона» - факт или шантаж?

266303 февраля 2017

Блог-пост

Наталья Яковлева

Расти большая — судьей станешь!


232105.02.17

Наталья Яковлева

— журналистка

Один день под электрическими облаками


18004.02.17
Константин Вегенер

Константин Вегенер

— астролог, географ и писатель

Андрей Ульченко

Как я познакомился с зулусской человечностью


22202.02.17

Андрей Ульченко

— репортёр

Новости партнеров



Реклама AdSense

Кадр дня

В омских ЛИУ-10 и ИК-6 назрела революционная ситуация

В омских ЛИУ-10 и ИК-6 назрела революционная ситуация

Стиль жизни

Между континентами. Новая жизнь омской бегуньи-чемпионки

Story

Между континентами. Новая жизнь омской бегуньи-чемпионки

«ВОмске» отыскал в Чехии победительницу Сибирского международного марафона-2009 Евгению Данилову. Через подборку фотографий она рассказала о своей сегодняшней жизни.

48429 января 2017
Vivant professores: в ОмГУ отметили Татьянин день балом

Светские хроники

Vivant professores: в ОмГУ отметили Татьянин день балом

Пожалуй, самое яркое событие, ежегодно устраиваемое Омским государственным университетом, в этот раз состоялось в Концертном зале Омской филармонии.

42126 января 2017
Сергей Тимофеев: «Потребность мужчины в сексуальных услугах всегда была, есть и будет»

Секс

Сергей Тимофеев: «Потребность мужчины в сексуальных услугах всегда была, есть и будет»

Скандал вокруг массажных салонов «Сакура», владельца которых обвинили в организации занятий проституцией, привел меня в гости к врачу-сексологу Сергею Тимофееву.

674126 января 2017
Хор Белецкого: поют все!

Хобби

Хор Белецкого: поют все!

Под руководством музыканта-изобретателя инженеры и юристы, продавцы и врачи превращаются в певцов и композиторов.

29925 января 2017

Подписаться на рассылку

Гугл рекомендует ВОмске





Наверх