Через два месяца после приговора Двораковский все-таки уволил Поморгайло

Через два месяца после приговора Двораковский все-таки уволил Поморгайло

Трудовой договор с бывшим первым заместителем департамента имущества Валерием Поморгайло расторгнут 1 февраля.

17801 февраля 2017Политика и власть
Прощание с Иваном Кирилловичем Викторовым пройдет в Омске 7 февраля

Прощание с Иваном Кирилловичем Викторовым пройдет в Омске 7 февраля

Редакция «ВОмске» публикует отклики омичей на смерть земляка, авторитетного профессионала и видного общественного деятеля.

8901 февраля 2017Общество
Про «захват Надеждинского полигона» и смену пола следователя

Про «захват Надеждинского полигона» и смену пола следователя

У очередных трех допрошенных в Центральном райсуде свидетелей по «делу Дахно-Захаровой» память работала совсем по-разному.

14501 февраля 2017
В Омске сменился руководитель инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам

В Омске сменился руководитель инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам

Шестидесятилетний экс начальник Виктор Махнёв отправлен в отставку.

13001 февраля 2017Политика и власть
Вячеслав Меньков скрывается от судебных приставов и кредиторов

Вячеслав Меньков скрывается от судебных приставов и кредиторов

Так и не погасивший наложенный судом штраф предприниматель объявлен в розыск по линиям ФССП и МВД.

8601 февраля 2017Плюс-минус
Деятельностный подход к управлению городом

Стратегия

Деятельностный подход к управлению городом

122224 января 2017
Инна Ветренко: «С Берендеевым поступили нечестно и непорядочно»

Инна Ветренко: «С Берендеевым поступили нечестно и непорядочно»

Известный омский политолог Инна Ветренко высказала свое мнение по поводу «смены власти» в двух региональных отделениях парламентских партий.

38901 февраля 2017Диалог
ГТ «Авангарда» Федор Канарейкин: «Хотел бы принести свои извинения собравшимся…»

ГТ «Авангарда» Федор Канарейкин: «Хотел бы принести свои извинения собравшимся…»

На пресс-конференции после уже четвертого подряд поражения – на этот раз дома от «Амура» со счетом 2:4 – наставник «ястребов» пообещал, что «в ближайших играх команда будет выглядеть совсем по-другому».

6701 февраля 2017Спорт
Берендеев и Трубин отказываются комментировать скандал в омском отделении ЛДПР

Берендеев и Трубин отказываются комментировать скандал в омском отделении ЛДПР

Для депутата Законодательного собрания и, до недавнего времени, и.о. координатора ЛДПР в Омске Антона Берендеева новость о его отстранении от руководства отделением, похоже, стала неожиданностью.

21101 февраля 2017Политика и власть
Олег Золотов: «Новость о возбуждении данного уголовного дела для меня – как снег на голову»

Олег Золотов: «Новость о возбуждении данного уголовного дела для меня – как снег на голову»

Глава совета директоров ДСК «Стройбетон» прокомментировал «ВОмске» возбуждение дела о причинении миллиардного ущерба горбюджету в отношении чиновников омской мэрии, заключавших соглашения с его компанией.

518131 января 2017Диалог
Прокуратура: Чиновники омской мэрии лишили горбюджет 0,9 миллиарда рублей

Прокуратура: Чиновники омской мэрии лишили горбюджет 0,9 миллиарда рублей

Следственный комитет с подачи надзорного ведомства возбудил еще одно уголовное дело в отношении бывшего руководства департамента имущественных отношений.

20731 января 2017Закон
Минобороны РФ задолжало омским коммунальщикам 70 миллионов за тепло

Минобороны РФ задолжало омским коммунальщикам 70 миллионов за тепло

Самым же крупным должником по состоянию на начало 2017 года оказалось население – долги горожан достигли 1,4 миллиарда рублей.

7631 января 2017Общество
Омичи уже завтра могут заявиться на дальневосточный гектар

Омичи уже завтра могут заявиться на дальневосточный гектар

С 1 февраля можно подать документы на бесплатное предоставление 1 гектара земли на Дальнем Востоке.

10531 января 2017Общество
О наследии омского авангарда расскажет архитектор из Москвы

О наследии омского авангарда расскажет архитектор из Москвы

В Омском областном музее изобразительных искусств имени М. А. Врубеля состоится лекция-обсуждение Александры Селивановой «Неудобное наследие авангарда. Опыт сохранения и интерпретации» об архитектуре 1920-1930 годов.

7331 января 2017Культура
Школа искусств «Резонанс» предлагает попробовать обучение на вкус

Школа искусств «Резонанс» предлагает попробовать обучение на вкус

4-5 февраля в школе состоится День открытых дверей с бесплатными мастер-классами, лекциями и общением с преподавателями.

5931 января 2017Образование и наука
Омский фонд поддержки предпринимательства обогатился на 100 миллионов рублей на ИТ-парке

Омский фонд поддержки предпринимательства обогатился на 100 миллионов рублей на ИТ-парке

Арбитраж признал правоту подрядчика, не получившего расчет за работы по вводу ИТ-парка, несмотря на отсутствие подписи заказчика в договоре.

26831 января 2017Закон
Омские чиновники дружно проигнорировали архитекторов-альтруистов

Репортаж

Омские чиновники дружно проигнорировали архитекторов-альтруистов

375227 января 2017
Геннадий Рабанин возглавил фонд «Жилище»

Геннадий Рабанин возглавил фонд «Жилище»

Параллельно он продолжит руководить все ещё функционирующим Агентством жилищного строительства Омской области.

12530 января 2017Плюс-минус
Омский губернатор вновь встретится с журналистами спустя более года

Омский губернатор вновь встретится с журналистами спустя более года

Пресс-конференции Виктора Назарова предварительно назначена на 15 февраля.

11330 января 2017Политика и власть
Умер многолетний начальник Омскстата Иван Викторов

Умер многолетний начальник Омскстата Иван Викторов

Соратник Манякина - во времена СССР (а затем - соучредитель фонда его имени), Рогозина, Глазьева и Бабурина - в Госдуме IV созыва, знаток Омской области, болевший за неё всей душой, ушел из жизни всего через пару недель после своего 80-летия.

21330 января 2017Общество
Налоги от Омского НПЗ «Газпром нефти» в бюджет области за 2016 год выросли на 15%

Налоги от Омского НПЗ «Газпром нефти» в бюджет области за 2016 год выросли на 15%

Отчисления нефтяной компании в целом в региональную казну возросли на 10% – почти до 5 миллиардов рублей.

243430 января 2017Бизнес и экономика
Про придуманный «Рай» Кончаловского и невыдуманный ад Лавровой

Про придуманный «Рай» Кончаловского и невыдуманный ад Лавровой

Если бы режиссер рассказал историю омской актрисы Маргариты Лавровой, то даже парни, раздающие «Оскаров», не смогли бы упрекнуть его в «рафинированности».

39230 января 2017Блог-пост
Омские влюбленные массово планируют свадьбы на День святого Валентина

Омские влюбленные массово планируют свадьбы на День святого Валентина

Желание связать свадебные торжества с красивой датой в календаре, впрочем, не гарантирует счастливой совместной жизни.

7830 января 2017Общество
Владимир Гуселетов: «На сегодня моя основная задача — это партстроительство»

Владимир Гуселетов: «На сегодня моя основная задача — это партстроительство»

Новый лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» рассказал «ВОмске» о своих планах.

43030 января 2017Диалог
Между континентами. Новая жизнь омской бегуньи-чемпионки

Между континентами. Новая жизнь омской бегуньи-чемпионки

«ВОмске» отыскал в Чехии победительницу Сибирского международного марафона-2009 Евгению Данилову. Через подборку фотографий она рассказала о своей сегодняшней жизни.

45129 января 2017Story
Администрация соцсети «ВКонтакте» заблокировала омское сообщество «Будка»

Администрация соцсети «ВКонтакте» заблокировала омское сообщество «Будка»

Причиной блокировки стали «подозрительные» сборы на благотворительность.

21429 января 2017Общество
Тайны деловой переписки «ЖКХ «Сервис»

Тайны деловой переписки «ЖКХ «Сервис»

В областном арбитраже продолжилось слушание дела по иску обанкротившегося НПО «Мостовик», пытающегося вернуть землю «Надеждинского полигона ТБО» во владение своей «дочки», также находящейся в стадии банкротства – ООО «ЖКХ «Сервис», путем признания недействительными всех сделок с фирмой «ЭкоТрансСервис».

3501128 января 2017Закон
Николай Яворский: «Есть такое слово – служение»

Николай Яворский: «Есть такое слово – служение»

В Сибири есть школа, где дети любят учиться, а педагоги – учить: «Специализированный учебно-научный центр НГУ» или СУНЦ, в просторечии – ФМШ.

69128 января 2017Диалог
Гуселетов стал лидером омского регионального отделения «Справедливой России»

Гуселетов стал лидером омского регионального отделения «Справедливой России»

За него проголосовало 18 партийцев, против - двое.

3901128 января 2017Политика и власть
В Омске «Справедливая Россия» закрылась от прессы

В Омске «Справедливая Россия» закрылась от прессы

Отчетно-выборная конференция регионального отделения «Справедливой России» прошла в конференц-зале гостиницы «Турист» в закрытом для прессы режиме.

432328 января 2017Политика и власть
Сергей Калинин: «Открываю отчет «Газпром нефти» - где логика?»

Сергей Калинин: «Открываю отчет «Газпром нефти» - где логика?»

Депутат Заксобрания Сергей Калинин, лоббирующий «возвращение нефтеденег» в Омскую область, прокомментировал «ВОмске» ответ руководства «Газпром нефти» его коллегам-парламентариям.

4631228 января 2017Диалог
Поклонники Тима Бёртона соберутся за чашкой чая

Поклонники Тима Бёртона соберутся за чашкой чая

В Фотостудии 2Д пройдёт закрытый показ фильма «Большие глаза» с последующим обсуждением картины.

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Прощание с Иваном Кирилловичем Викторовым пройдет в Омске 7 февраля

Прощание с Иваном Кирилловичем Викторовым пройдет в Омске 7 февраля

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О наследии омского авангарда расскажет архитектор из Москвы

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Советник президента Герман Клименко обещает приехать в Омск в феврале

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Спустя два года после убийства Немцова в Омске покажут о нём фильм

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Группа «Сплин» 8 марта подарит омским поклонницам «Ключ к шифру»

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Что-нибудь изменилось в результате решения мэрии об отмене 27 маршрутов в Омске с 1 января 2017 года?

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03.01.2017

Чего вы ждете от 2017 года? Через год будет лучше, хуже, так же?

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Оксана Дубонос

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Оксана Дубонос

— домохозяйка

Сегодня нам не хватало только раненых красноармейцев на наших огородах...


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Андрей Ульченко

Андрей Ульченко

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