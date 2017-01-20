Мэрия нашла договор на изготовление Любочки

«Железную леди» омской уличной архитектуры сделал завод имени Баранова за 600 тысяч рублей. Скульптору Норышеву заплатили за неё 4,5 тысячи, как и за «Степаныча», но кто именно – он не помнит, и это проблема.