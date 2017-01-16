Исправить можно все. Кроме смерти…

Год назад познакомилась с психологом Оксаной Заливиной, человеком удивительного мужества и душевной красоты. Много лет она боролась со своей болезнью, помогая другим побеждать – она делала особых детей счастливыми. Надеялась, что увижу ее еще не раз… но на этой неделе Оксаны не стало.