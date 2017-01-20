Урбанизм с патриотизмом в одном флаконе

Урбанизм с патриотизмом в одном флаконе

Мысли  вслух, а не руководство к действию.

10921 января 2017Блог-пост
Вылезли из ямы, или Что происходит с бюджетом Омской области?

Вылезли из ямы, или Что происходит с бюджетом Омской области?

Когда работаешь внутри системы, картина происходящего открывается более масштабно.

20021 января 2017Блог-пост
Неоконченная пьеса для механических чиновников

Неоконченная пьеса для механических чиновников

Эта микро-пьеса в формате театра.doc ждала публикации несколько месяцев. Но узнав, что 2017 год объявлен в России «Годом экологии», я решил, что медлить более нет никакой возможности...

116221 января 2017Блог-пост
«Россельхозбанк» будет кредитовать аграриев под 5%

«Россельхозбанк» будет кредитовать аграриев под 5%

Банк и министерство сельского хозяйства России заключили соглашение о совместной реализации программы льготного кредитования предприятий АПК.

6220 января 2017Бизнес и экономика
Навальный в марте откроет штаб в Омске

Навальный в марте откроет штаб в Омске

Желающие работать в штабе омичи уже сейчас могут прислать резюме и принять участие в конкурсном отборе.

217120 января 2017Политика и власть
Группа экспертов и активистов начала разработку модели Омска

Стратегия

Группа экспертов и активистов начала разработку модели Омска

426312 января 2017
Почему Следком нагрянул с обысками в омский уголовный розыск?

Почему Следком нагрянул с обысками в омский уголовный розыск?

Сегодняшние следственные действия в УУР на Пушкина-138 могут быть результатом длительной «разработки» с участием ФСБ.

57320 января 2017Версия
«Дали» против «Пеликана»: Курцаев добился отмены конкурса по банкетам для областных чиновников

«Дали» против «Пеликана»: Курцаев добился отмены конкурса по банкетам для областных чиновников

В Омском УФАС рассмотрели жалобу ООО «Девятка» Михаила Курцаева (ресторан «Дали») на действия аппарата губернатора и правительства Омской области.

10220 января 2017Бизнес и экономика
Мэрия нашла договор на изготовление Любочки

Мэрия нашла договор на изготовление Любочки

«Железную леди» омской уличной архитектуры сделал завод имени Баранова за 600 тысяч рублей. Скульптору Норышеву заплатили за неё 4,5 тысячи, как и за «Степаныча», но кто именно – он не помнит, и это проблема.

21820 января 2017Закон
Гнуть свою линию, или Что мы узнали об «Авангарде» после игр с лидером «Востока»

Гнуть свою линию, или Что мы узнали об «Авангарде» после игр с лидером «Востока»

Месяц и один день остаются до старта плей-офф КХЛ. Игры в Магнитогорске стали для «Авангарда», по сути, последней проверкой реальным топ-клубом накануне игры на выбывание. «ВОмске» делится основными выводами о готовности «ястребов» к большим свершениям.

12220 января 2017Спорт
Погибшего судью Москаленко официально обвинили в убийстве

Погибшего судью Москаленко официально обвинили в убийстве

Коллеги бывшего судьи Сергея Москаленко дали согласие на его посмертное привлечение к уголовной ответственности по обвинению в убийстве строителя Виктора Берга.

159220 января 2017Закон
В «деле Дахно-Захаровой» сменили гособвинителя

В «деле Дахно-Захаровой» сменили гособвинителя

Другим знаменательным событием очередного заседания, прошедшего в Центральном райсуде, стала, можно сказать, беспрецедентная стопроцентная явка всех вызванных свидетелей.

12020 января 2017Закон
Омским фирмам, задумавшимся о внешнем рынке, предлагают бесплатную правовую оценку контрактов

Омским фирмам, задумавшимся о внешнем рынке, предлагают бесплатную правовую оценку контрактов

Услугу на безвозмездной основе оказывает Центр поддержки экспорта Омской области.

4820 января 2017Бизнес и экономика
Новые казармы в Светлом не прошли проверку

Новые казармы в Светлом не прошли проверку

Отстроенные вместо обрушившегося здания новые корпуса для десантников возвели с нарушениями.

26820 января 2017Общество
«Авангард» проиграл первой тройке «Магнитки»

«Авангард» проиграл первой тройке «Магнитки»

Мозякин и Ко организовали три из четырех шайб своей команды, на которые «ястребы» смогли ответить всего двумя.

5020 января 2017Спорт
В Омске — нюхать… или ходить

В Омске — нюхать… или ходить

Рекомендация, которую я обычно даю людям, спрашивающим о более безопасных местах, живите и работайте подальше от больших дорог и в окружении высоких деревьев.

5171819 января 2017Блог-пост
Омск попрощался с Юрием Глебовым

Репортаж

Омск попрощался с Юрием Глебовым

586209 января 2017
Гендиректор омского «Полета» Остроушенко дисквалифицирован – источник

Гендиректор омского «Полета» Остроушенко дисквалифицирован – источник

В случае вступления решения суда в законную силу Михаил Остроушенко будет лишен на 6 месяцев права занимать любые руководящие должности.

703119 января 2017Бизнес и экономика
Дмитрию Кареву запретили производить сливочное масло

Дмитрию Кареву запретили производить сливочное масло

Омский Россельхознадзор отозвал декларацию о соответствии на сливочное масло, выпускаемое принадлежащим бизнесмену заводом «Нижнеомский».

373119 января 2017Плюс-минус
Бари Хаиров возглавил Лесопромышленный кластер Омской области

Бари Хаиров возглавил Лесопромышленный кластер Омской области

Заместитель директора по научной работе Омского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» возглавил учрежденный сегодня Лесопромышленный кластер.

186119 января 2017Плюс-минус
Инна Ветренко: «Мне предлагали вести группу по хатха-йоге для беременных в качестве инструктора»

Инна Ветренко: «Мне предлагали вести группу по хатха-йоге для беременных в качестве инструктора»

Накануне личного юбилея, который отметит в субботу, Инна Ветренко, доктор политических наук, мама двух взрослых дочерей и очаровательная женщина, поделилась мыслями о политике возраста и власти красоты.

37319 января 2017Уклад
Омские министры Чекусов и Канунников обзавелись новыми заместителями

Омские министры Чекусов и Канунников обзавелись новыми заместителями

На заседании областного правительства 18 января речь шла о перестановках в руководстве областных министерств.

12119 января 2017Политика и власть
Омичей научат путешествовать со смыслом

Омичей научат путешествовать со смыслом

22 января в «МЕГА Доме культуры» пройдет мастер-класс Ольги Поляковой.

3819 января 2017Культура
В омской «Птичьей гавани» — старый новый руководитель

В омской «Птичьей гавани» — старый новый руководитель

Директором бюджетного учреждения «Природный парк «Птичья гавань» назначен Сергей Макаров, ранее возглавлявший парк в период реконструкции.

6819 января 2017Общество
Лидер «СР» Миронов рекомендовал в главы омского отделения партии Гуселетова

Лидер «СР» Миронов рекомендовал в главы омского отделения партии Гуселетова

Сергей Миронов сам же и принял Владимира Гуселетова в ряды «Справедливой России».

18719 января 2017Политика и власть
Курцаев «подложил» Махневу свинью... А также лося и утку

Курцаев «подложил» Махневу свинью... А также лося и утку

Оригинальный подарок на юбилей получил налоговик Виктор Махнев от предпринимателя Михаила Курцаева.

132119 января 2017Светские хроники
Если бы у католической церкви был такой красивый Папа...

Если бы у католической церкви был такой красивый Папа...

Удивительная по своей эстетике и красоте находка этой зимы – сериал Паоло Соррентино «Молодой папа», посвященный жизни священников в современном Ватикане.

21719 января 2017Блог-пост
Николай Донских: «Омская область стабильно входит в тройку лидеров по налогам «Газпром нефти», уступая только крупнейшим нефтедобывающим регионам»

Николай Донских: «Омская область стабильно входит в тройку лидеров по налогам «Газпром нефти», уступая только крупнейшим нефтедобывающим регионам»

Депутат Законодательного собрания Омской области Николай Донских в блиц-интервью прокомментировал «ВОмске» ответ руководства «Газпром нефти» его коллегам-парламентариям.

265219 января 2017Бизнес и экономика
Сергей Мизя: «Ответят ли Парыгина и Мажонц за изъятые из карманов омичей 48 миллионов рублей?»

Сергей Мизя: «Ответят ли Парыгина и Мажонц за изъятые из карманов омичей 48 миллионов рублей?»

Недавнее решение Региональной энергетической комиссии Омской области вызвало ряд вопросов у члена Общественного совета при РЭК Сергея Мизи.

362119 января 2017Взгляд
«Авангард» и без Соботки разобрался с «Магниткой»

«Авангард» и без Соботки разобрался с «Магниткой»

В гостевом матче «ястребы» сыграли по-хозяйски, реализовали два большинства подряд и в итоге уверенно победили лидера Востока со счетом 5:3.

9518 января 2017Спорт
Омичи могут заглянуть в черную дыру

Омичи могут заглянуть в черную дыру

21 и 22-го января в Омском планетарии пройдут открытые лекции. Благодаря купольному цифровому проектору картины из жизни нашей Вселенной можно будет увидеть в динамике.

6318 января 2017Образование и наука
Социальный предприниматель из Санкт-Петербурга проведёт лекцию для омичей

Социальный предприниматель из Санкт-Петербурга проведёт лекцию для омичей

Ольга Полякова поделится опытом создания городских событий и социальных/творческих проектов.

5818 января 2017Образование и наука
Новости за сегодня

Скоро

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Спустя два года после убийства Немцова в Омске покажут о нём фильм

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