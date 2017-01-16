Курцаев невольно продолжает кормить Назарова
Проигравший торги на обслуживание губернаторских банкетов Михаил Курцаев снова кормил губернатора, а вместе с ним и «высокого гостя» Колокольцева.
916 января 2017Нюансы
Кому на самом деле принадлежит «Атлантида»?
Владелец закрывшегося в Омске ночного клуба «Атлантида» - Седельников. Но не Владимир, а Андрей.
1116 января 2017Версия
В «деле Дахно-Захаровой» проявился сын Двораковского
Большая часть очередного заседания в Центральном райсуде была посвящена исследованию маршрутов корреспонденции «ЖКХ «Сервис» и, в частности, «загадочного» письма НПО «Мостовик».
287314 января 2017
Леонид Коломиец назначен главой УМВД РФ по Омской области
Исполнявшая последние месяцы обязанности руководителя УМВД Любовь Аксенова осталась единственным заместителем начальника Управления.
13116 января 2017Плюс-минус
Борис Медведев рискует потерять «СК «Трест-5»
Заявление о признании строительной компании банкротом поступило в Арбитражный суд Омской области.
7016 января 2017Плюс-минус
Группа экспертов и активистов начала разработку модели Омска
380312 января 2017
На новый авиалайнер с омским двигателем федералы дали полтора миллиарда
Правительство РФ финансирует разработку самолета на базе Ил-114-100.
5516 января 2017Бизнес и экономика
Прокуратура нашла коррупциогенные факторы в решении мэрии об отмене части маршруток
Омичи возмущаются перекроенной маршрутной сетью в городе, в то время как ПАТП сообщают о росте выручки.
4216 января 2017Закон
Skuratov Coffee планирует развиваться по франшизе
Виктор Скуратов запускает бета-тестирование франчайзинговой программы в крупных городах до миллиона жителей.
4416 января 2017Бизнес и экономика
Судью Москаленко увезли хоронить на родину
Погибший в ночь на 14 января Сергей Москаленко будет сегодня похоронен в районном поселке Москаленки.
13816 января 2017Общество
Юрий Тетянников: «Выборы в горсовет будут тяжелейшими»
Новый секретарь регионального отделения «Единой России» Юрий Тетянников раскрыл подробности своего назначения, вспомнил о комсомольском прошлом и заглянул в партийное будущее.
258116 января 2017Диалог
В Омске закрылся популярный ночной клуб «Атлантида»
Факт закрытия в заведении подтвердили, но от комментариев отказались.
458116 января 2017Бизнес и экономика
Министр внутренних дел Колокольцев прилетел в Омск
Официальная церемония представления нового начальника УМВД с участием министра Владимира Колокольцева и губернатора Виктора Назарова пройдет после обеда.
377116 января 2017Политика и власть
Пресс-служба СК: «Телесных повреждений на теле Москаленко не обнаружено»
Предварительно подтверждается первоначальная версия о том, что судья сам решил проститься с жизнью.
9316 января 2017Происшествия
«Межрегионгаз» обвиняет омскую «Тепловую компанию» в отказе погашать огромный долг
В письме мэру Омска сообщается об угрозе стабильности теплоснабжения города.
17816 января 2017Бизнес и экономика
Глава МВД Колокольцев в Омск еще не прибыл, но ожидается вскоре
Официальная информация о визите министра внутренних дел и ходе его визита будет обнародована, скорее всего, уже после обеда.
25316 января 2017Политика и власть
Омск попрощался с Юрием Глебовым
544209 января 2017
Голкипер-энхаэловец Худобин не собирается в омский «Авангард»
Вратарь «Бостона» Антон Худобин опроверг разговоры о том, что он намерен перебраться в расположение «ястребов».
11316 января 2017Спорт
Скорая гужевая помощь: случайность или обычное дело?
Региональные органы власти Омской области со своими коллегами из муниципалитетов обязаны принимать решения, связанные с жизнеобеспечением граждан, в том числе по оказанию доступной и качественной медицинской помощи.
4241015 января 2017Блог-пост
Омская область: дороги для дураков
На днях я в очередной раз совершила незабываемый вояж по северным «автобанам» региона.
605315 января 2017Блог-пост
Художник Дамир Муратов устроил мини-перфоманс с помощью кружки художника Константина Еременко...
14515 января 2017Кадр дня
Исправить можно все. Кроме смерти…
Год назад познакомилась с психологом Оксаной Заливиной, человеком удивительного мужества и душевной красоты. Много лет она боролась со своей болезнью, помогая другим побеждать – она делала особых детей счастливыми. Надеялась, что увижу ее еще не раз… но на этой неделе Оксаны не стало.
85315 января 2017Блог-пост
«После смерти Москаленко некоторые люди в высоких кабинетах вздохнули с облегчением»
Реакция известных омичей на новость о гибели бывшего судьи Сергея Москаленко.
461215 января 2017Взгляд
Про «Человеков года» с 12-го канала и прочих «Народных героев»
Большое счастье, что у меня полгода не работает телевизор. Такие важные события, как «Новогодняя ночь на первом» и «Человек года» на 12-м, о которых до сих пор шумят, прошли мимо. (ОБНОВЛЕНО)
13451015 января 2017Блог-пост
Денис Берг о смерти судьи Москаленко: «Совесть не выдержала»
Сын покойного строителя Виктора Берга, в причастности к убийству которого следствие заподозрило Сергея Москаленко, прокомментировал вероятное самоубийство судьи.
394514 января 2017Происшествия
Из Омска снова будет прямой рейс до Уфы
«КрасАвиа» с февраля возобновит перевозки по маршруту Уфа — Омск — Уфа.
8914 января 2017Бизнес и экономика
Экс-директора «Омскэнергосбыта» решено найти и привлечь к ответственности за долг почти в 8 миллиардов
Конкурсный управляющий ОАО «Омскэнергосбыт» Александр Вайсберг подал заявление о субсидиарной ответственности в Арбитражный суд Омской области.
42614 января 2017Закон
Следственный комитет подтвердил факт смерти судьи Москаленко
Сейчас проводится доследственная проверка, уголовное дело пока не возбуждено.
38614 января 2017Происшествия
В Омске найден повешенным экс-судья Москаленко, которому должны были предъявить обвинение в убийстве строителя Берга
Как стало известно «ВОмске», бывший служитель Фемиды получил повестку в суд, где должен был решаться вопрос о его аресте по делу о взятке. (ОБНОВЛЕНО)
92752314 января 2017Происшествия
Однажды в декабре я в первый раз приехал в Омск. Сразу и навсегда. Во всём городе я знал только одного человека – свою будущую жену.
23614 января 2017Блог-пост
Владелец отмененного маршрута №322 пытался отстоять свои права в арбитраже
Индивидуальный предприниматель Сергей Ситников обратился в Арбитражный суд Омской области с требованием признать незаконным одностороннее расторжение договора департаментом транспорта.
159113 января 2017Общество
Алексей Яблоков: «Только общественная активность помогает решать экологические проблемы»
В память о недавно ушедшем из жизни российском экологе Алексее Владимировиче Яблокове публикуем запись его ответов на вопросы журналистов в ходе презентации книги «Россия: здоровье природы и людей».
59013 января 2017Диалог
Скоро
18 января
Олег Ананьев выступит в роли спикера Клуба читающих бизнесменов
7711 января 2017
08 марта
Группа «Сплин» 8 марта подарит омским поклонницам «Ключ к шифру»
10206 декабря 2016
26 марта
Начат прием заявок на юбилейный кинофестиваль «Движение»
8603 января 2017
17 мая
Рэпер Баста представит омичам новый альбом «Баста-5»
22406 декабря 2016
03.01.2017
Чего вы ждете от 2017 года? Через год будет лучше, хуже, так же?
Уже проголосовало 7 человек
02.01.2017
Департамент транспорта Омска предлагает понизить до 50 км/ч предельную скорость на наиболее опасных участках города. Вы согласны?
Уже проголосовало 5 человек
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