Между континентами. Новая жизнь омской бегуньи-чемпионки
«ВОмске» отыскал в Чехии победительницу Сибирского международного марафона-2009 Евгению Данилову. Через подборку фотографий она рассказала о своей сегодняшней жизни.
23029 января 2017Story
Администрация соцсети «ВКонтакте» заблокировала омское сообщество «Будка»
Причиной блокировки стали «подозрительные» сборы на благотворительность.
10529 января 2017Общество
Тайны деловой переписки «ЖКХ «Сервис»
В областном арбитраже продолжилось слушание дела по иску обанкротившегося НПО «Мостовик», пытающегося вернуть землю «Надеждинского полигона ТБО» во владение своей «дочки», также находящейся в стадии банкротства – ООО «ЖКХ «Сервис», путем признания недействительными всех сделок с фирмой «ЭкоТрансСервис».
191428 января 2017Закон
Николай Яворский: «Есть такое слово – служение»
В Сибири есть школа, где дети любят учиться, а педагоги – учить: «Специализированный учебно-научный центр НГУ» или СУНЦ, в просторечии – ФМШ.
19428 января 2017Диалог
Гуселетов стал лидером омского регионального отделения «Справедливой России»
За него проголосовало 18 партийцев, против - двое.
331928 января 2017Политика и власть
Деятельностный подход к управлению городом
95224 января 2017
В Омске «Справедливая Россия» закрылась от прессы
Отчетно-выборная конференция регионального отделения «Справедливой России» прошла в конференц-зале гостиницы «Турист» в закрытом для прессы режиме.
36328 января 2017Политика и власть
Сергей Калинин: «Открываю отчет «Газпром нефти» - где логика?»
Депутат Заксобрания Сергей Калинин, лоббирующий «возвращение нефтеденег» в Омскую область, прокомментировал «ВОмске» ответ руководства «Газпром нефти» его коллегам-парламентариям.
4191228 января 2017Диалог
Поклонники Тима Бёртона соберутся за чашкой чая
В Фотостудии 2Д пройдёт закрытый показ фильма «Большие глаза» с последующим обсуждением картины.
7428 января 2017Культура
Прокуратура требует с экс-главы Тевризского района Тарасова компенсацию в 7 миллионов
Также прокуроры добиваются в апелляции замены трех лет условного наказания четырьмя годами реальной колонии.
10828 января 2017Закон
Голушко пообещал главам районов Омской области новые ДК и кино
За ходом реализации обещаний на местах проследят помощники депутата Госдумы в специально открываемых приемных.
135128 января 2017Политика и власть
Разгром «Авангарда» в Нижнекамске порадовал Назарова
Уже третий в этом сезоне тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров тащит свою команду в плей-офф, причем не исключен выход там именно на «ястребов».
168128 января 2017Спорт
Сопротивление бесполезно – лучше иметь про запас план «Б»…
Смерть, секс, тайны и оккультные практики – вовсю заработать могут предприятия, связанные с исследованием этих опасных и противоречивых тем… А в конце марта можно продать то, что вам уже не нужно.
1885228 января 2017Блог-пост
Валерий Каплунат: «Мне приходится бороться уже с третьим поколением коррупционеров»
Председатель Совета директоров «Омсктехуглерода» Валерий Каплунат был одним из первых, кто в свое время прокомментировал ситуацию после убийства Виктора Берга. После того, как улеглись страсти уже после второго кровавого акта этой трагедии, «ВОмске» поинтересовался у промышленника, что он думает о финале этой истории.
56027 января 2017Диалог
Обманувшему дольщиков Титову добавили год колонии
Главу ООО «Московская инвестиционная группа-21 век» Вадима Титова второй раз признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и увеличили срок лишения свободы до 8 лет.
10827 января 2017Закон
Омичи смогут посетить рай строго по определенным часам
На камерной сцене Омского государственного драматического театра пройдет персональная выставка тарского художника Дениса Русакова «Тарский рай».
12727 января 2017Культура
Омские чиновники дружно проигнорировали архитекторов-альтруистов
296227 января 2017
Юный омский гроссмейстер Артемьев попробует заработать шахматами полмиллиона
В столице России начался 13-й Международный кубок по шахматам Moscow Open-2017.
7927 января 2017Спорт
На Ленина исчезнут стихийные парковки после второго этапа реконструкции
Благоустроенная улица должна стать частью непрерывной сети пешеходных пространств.
153127 января 2017Бизнес и экономика
Мэрия Омска борется с цветными сугробами
Окрашенные в цвета российского флага снежные кучи в городе в течение дня вновь стали грязно-белыми, но не исчезли.
19727 января 2017Кадр дня
«Тепловая компания» смогла погасить 96 миллионов долга «Газпром межрегионгазу»
Долги потребителей самой «Тепловой компании» составляют более 800 миллионов рублей.
12527 января 2017Бизнес и экономика
Александр Бегун: «Наш конкурс — это провокация»
Областной Союз архитекторов России проводит конкурс на лучший проект благоустройства улицы Тарской. Причём не за деньги, а за бумажные грамоты.
34627 января 2017Диалог
Сергей Евсеенко: «Кто-то подставляет губернатора с этими кластерами»
В последнее время в Омской области вновь много говорят о кластерах. Назначаются директора(!) этих самых кластеров, министров публично отчитывают за срыв сроков «кластеризации» области...
4271127 января 2017Взгляд
Главный омский единоросс Юрий Тетянников метит в вице-мэры?
В администрацию города нового секретаря регионального отделения «Единой России» хотят продвинуть партийные лидеры.
10527 января 2017Политика и власть
Омские чиновники дружно проигнорировали архитекторов-альтруистов
В «Мега Доме культуры» состоялось общественное обсуждение проектов благоустройства улицы Тарской.
296227 января 2017Репортаж
Омские защитники старины пытаются спасти от сноса здание на Пушкина, 105
На 28 января назначен сбор добровольцев для работ по консервации полуразрушенного исторического здания.
444527 января 2017Общество
Почему из повестки Заксобрания исчез вопрос о прямых выборах глав районов?
Совет Кормиловского района в экстренном порядке отозвал свою законодательную инициативу, обещавшую большой резонанс.
21927 января 2017Версия
«Любочка» и «Степаныч» вновь стали бесхозными
26 января председатель Центрального райсуда Наталья Муратова отменила свое же решение от 28 декабря 2015 года.
392227 января 2017Закон
Максим Концедалов: «Когда я рассказываю, что вожу в Омск мусор, все делают круглые глаза»
Заместитель гендиректора «ВДВ-Медиа» Максим Концедалов – о том, долго ли уговаривали губернатора Назарова возглавить экспертный совет премии «Народный герой», о том, почему лишний раз не заходит на собственный сайт и о том, зачем возит в Омск мусор из Казахстана.
816227 января 2017Диалог
Советник президента Герман Клименко обещает приехать в Омск в феврале
Организаторы II ИТ-форума в Омске ждут «человека, предложившего регулировать Интернет в России по-китайски» в качестве почетного гостя.
22727 января 2017Бизнес и экономика
Замглавы минстроя Фрикель уходит из правительства Омской области
Чиновник, отвечавший за состояние дорог в области, написал заявление по собственному желанию.
16626 января 2017Политика и власть
Скоро
30 января
Омичи смогут посетить рай строго по определенным часам
12727 января 2017
17 февраля
Советник президента Герман Клименко обещает приехать в Омск в феврале
22727 января 2017
23 февраля
Спустя два года после убийства Немцова в Омске покажут о нём фильм
29217 января 2017
08 марта
Группа «Сплин» 8 марта подарит омским поклонницам «Ключ к шифру»
13506 декабря 2016
26 марта
Начат прием заявок на юбилейный кинофестиваль «Движение»
11503 января 2017
17 мая
Рэпер Баста представит омичам новый альбом «Баста-5»
28006 декабря 2016
25.01.2017
Что-нибудь изменилось в результате решения мэрии об отмене 27 маршрутов в Омске с 1 января 2017 года?
Уже проголосовало 3 человека
03.01.2017
Чего вы ждете от 2017 года? Через год будет лучше, хуже, так же?
Уже проголосовало 9 человек
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— астролог-консультант
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— депутат, политик
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