Умер многолетний начальник Омскстата Иван Викторов

Соратник Манякина - во времена СССР (а затем - соучредитель фонда его имени), Рогозина, Глазьева и Бабурина - в Госдуме IV созыва, знаток Омской области, болевший за неё всей душой, ушел из жизни всего через пару недель после своего 80-летия.