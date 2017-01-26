Переждать не выйдет. Кризис в игре звезды омского "Авангарда"
Форвард «Авангарда» Александр Пережогин, который давно считается одним из живых символов клуба, выдал 15-матчевую серию без заброшенных шайб. «ВОмске» считает этот момент в карьере форварда симптоматичным.
4326 января 2017Спорт
«Открытая Россия» Ходорковского может повлиять на выборы в омский Горсовет
Оппозиционная общественная организация планирует развернуть работу почти в трех десятках российских регионов и собирается тайно поддерживать кандидатов на местных выборах 2017 года.
33126 января 2017Политика и власть
С 1 марта в Омске не останется ни одной маршрутной «Газели»
Департамент транспорта в одностороннем порядке расторгает с 1 марта 2017 года договоры, заключенные ранее с перевозчиками, эксплуатирующими микроавтобусы пассажировместимостью до 15 мест.
97126 января 2017Бизнес и экономика
Бывший судья по делу Полежаева подозревается в пьяном вождении
Экс-судью и уже бывшего чиновника минкульта Омской области Константина Долгих задержали автолюбители после того, как его Nissan Almera, повиляв по метромосту, вылетел в кювет.
4126 января 2017Происшествия
Министр Винокуров пострадал за криминальный лесоповал
Лес рубят, щепки летят – порой в чиновников. «Щепками» на последнем заседании Заксобрания кидался спикер Варнавский, которому не понравилась «лесная сказка» от Александра Винокурова.
3926 января 2017Политика и власть
Деятельностный подход к управлению городом
85224 января 2017
Сергей Евсеенко: «Кто-то подставляет губернатора с этими кластерами»
В последнее время в Омской области вновь много говорят о кластерах. Назначаются директора(!) этих самых кластеров, министров публично отчитывают за срыв сроков «кластеризации» области...
110226 января 2017Взгляд
Vivant professores: в ОмГУ отметили Татьянин день балом
Пожалуй, самое яркое событие, ежегодно устраиваемое Омским государственным университетом, в этот раз состоялось в Концертном зале Омской филармонии.
13326 января 2017Светские хроники
Депутат омского Горсовета Свешникова подала в суд на приставов, арестовавших её автомобиль
По мнению бывшего руководителя фракции «эсеров», приставы фактически выкрали её машину, на которой она ездит на работу и возит своих детей.
5526 января 2017Политика и власть
Школы Омска и Омской области закрылись на карантин на неопределенный срок
С 26 января в школах и детских садах Омска и Омской области на неопределённый срок объявлен карантин.
6226 января 2017Общество
Олень искал себе олениху на улице Масленникова
Животное сбежало из пони-клуба «Карусель», перемахнув двухметровый забор.
18526 января 2017Кадр дня
Шлеменко ждет бой против американского «Джентльмена»
Омский боец смешанного стиля Александр «Шторм» Шлеменко узнал имя своего нового соперника. Им станет американец Пол «Gentleman» Брэдли.
6426 января 2017Спорт
Омские линуксоиды приглашают на дистробатл
29 января в Омске состоится «Битва лучших дистрибутивов».
5026 января 2017Общество
Сергей Тимофеев: «Потребность мужчины в сексуальных услугах всегда была, есть и будет»
Скандал вокруг массажных салонов «Сакура», владельца которых обвинили в организации занятий проституцией, привел меня в гости к врачу-сексологу Сергею Тимофееву.
11226 января 2017Секс
Валерий Кокорин бесплатно приютил центр анималтерапии «Дверь в лето»
Сейчас в помещении начинаются отделочные работы – здание новое, новоселье запланировано на весну.
8026 января 2017Плюс-минус
Турманидзе отказали в самобанкротстве и вернули деньги
Арбитражный суд Омской области принял решение оставить без рассмотрения заявление индивидуального предпринимателя Левана Турманидзе о признании его несостоятельным. Процедура банкротства при этом все равно, видимо, скоро начнется, но уже под контролем банков.
9626 января 2017Бизнес и экономика
Сопротивление бесполезно – лучше иметь про запас план «Б»…
Смерть, секс, тайны и оккультные практики – вовсю заработать могут предприятия, связанные с исследованием этих опасных и противоречивых тем… А в конце марта можно продать то, что вам уже не нужно.
532126 января 2017Блог-пост
Омский «Авангард» порадовал болельщиков «Лады»
На узкой «нхловской» площадке в Тольятти «ястребы» будто чувствовали себя «не в своей тарелке» и, выдав одну из самых невыразительных игр сезона, по делу проиграли 1:3.
12526 января 2017Спорт
Под руководством музыканта-изобретателя инженеры и юристы, продавцы и врачи превращаются в певцов и композиторов.
16725 января 2017Хобби
Сегодня нам не хватало только раненых красноармейцев на наших огородах...
Глобальная новость, всколыхнувшая патриотические блоги всех мастей и идеологий, — доску Колчака в Питере по решению суда должны демонтировать. Патриотическое сообщество в очередной раз расколото…
21925 января 2017Блог-пост
Назаров отправил гонца к Двораковскому выяснить, куда «тащить газ»
На заседании инвестсовета при губернаторе Викторе Назарове в центре внимания оказались натянутые отношения с мэрией Омска.
14225 января 2017Политика и власть
«Пятерочке» не отдали герб Омска для рекламы
Городские депутаты ответили отказом на обращение ООО «Агроторг», намеревавшегося использовать изображение герба на стопперах в сети магазинов «Пятерочка».
9625 января 2017Бизнес и экономика
В Омской области затормозилась коттеджная застройка - аналитики
В 2016 году в регионе были введены в строй индивидуальные жилые дома общей площадью 180,1 тыс. кв. метров, что на 25,6% меньше, чем в 2015-м.
7925 января 2017Бизнес и экономика
Вокруг смерти участницы испытаний противораковых таблеток в Омске развернулось судебное разбирательство
Родственники молодой женщины, погибшей во время клинических испытаний средства от рака «Олапариб» в Омском онкологическом диспансере, судятся со страховой компанией «Югория».
16125 января 2017Закон
Союз предпринимателей против коммерческого использования герба Омска
Полный текст открытого письма Омского областного Союза предпринимателей по вопросу использования символики города Омска в коммерческих целях.
119125 января 2017Взгляд
Александр Винокуров публично отчитан за срыв сроков создания лесопромышленного кластера
Низкие темпы работы главы регионального минприроды возмутили губернатора Виктора Назарова.
8525 января 2017Плюс-минус
Издательство «Советская Сибирь» выставили на продажу
Росимущество продает 100% акций крупнейшего за Уралом издательско-полиграфического комплекса ОАО «Советская Сибирь», входящего в холдинг «Российские газеты». У издательства есть активы и в Омске.
7125 января 2017Бизнес и экономика
Кассация подтвердила отсутствие у «ЖКХ «Сервис» действующей лицензии
Управляющая компания безуспешно пыталась доказать, что истекшая еще в апреле 2016 года лицензия на работу с отходами была бессрочной.
164325 января 2017Закон
Сергей Миронов увидел в поступке Елены Мизулиной конфликт с губернатором
Лидер «Справедливой России» считает, что в этом решении нет политической подоплеки.
14925 января 2017Политика и власть
Омичам поведают 12 секретных приемов фотографии
Основатель и руководитель фотостудии 2Д Дмитрий Гусев проведет бесплатный мастер-класс.
11225 января 2017Культура
Омские студенты смогут бесплатно увидеть новинки кинопроката
25 января в кинотеатре «Слава» пройдет празднование Дня российского студенчества, организованное Городским студенческим центром.
9725 января 2017Общество
Скоро
26 января
Омичам поведают 12 секретных приемов фотографии
11225 января 2017
29 января
Группа #шестьсвоих проводит благотворительный фотодень
9024 января 2017
29 января
Омские линуксоиды приглашают на дистробатл
5026 января 2017
23 февраля
Спустя два года после убийства Немцова в Омске покажут о нём фильм
21717 января 2017
08 марта
Группа «Сплин» 8 марта подарит омским поклонницам «Ключ к шифру»
13006 декабря 2016
26 марта
Начат прием заявок на юбилейный кинофестиваль «Движение»
11103 января 2017
17 мая
Рэпер Баста представит омичам новый альбом «Баста-5»
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