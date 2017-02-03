Госдолг реструктуризацией красен, или Секреты внутренней кухни омского минфина
Минфин в правительстве работает как кровеносная система в организме человека. Кровь доставляет к органам кислород, минфин дает органам власти деньги на исполнение полномочий. Прекрати питание — орган перестает нормально функционировать.
164203 февраля 2017Блог-пост
Сергей Прудовский: «Омское НКВД было в передовиках...»
..Пришло сообщение: «В Омске уникальный человек. Последний день. Один из ведущих в «Фейсбуке» группы «Память о ГУЛАГе». Неделю провел в архиве УФСБ Омской области. Хорошо бы успеть, пока не улетел»...
34203 февраля 2017Общество
Как нам освоить федеральную субсидию «на парки»
Интересно, Омская область успеет в этом процессе принять участие, и узнаем ли мы о хороших парках в её малых городах? Увидим ли проекты и предложения жителей?
9103 февраля 2017Блог-пост
«Пивного короля» подозревают в мошенничестве
На крупного омского предпринимателя и президента общественной организации казахов Омской области Бахаджана Альжанова, по неофициальной информации, заведено уголовное дело.
9803 февраля 2017Закон
Омского чемпиона Тищенко лишили права голоса
Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко оказался в эпицентре скандала, который сопровождал смену власти в Федерации бокса России (ФБР).
9403 февраля 2017Спорт
Омские архитекторы-альтруисты выбрали хаос на улице Тарской
222203 февраля 2017
Закрытие единственного омского мусорного «полигона» - факт или шантаж?
Наряду с уже обнародованным в СМИ письмом оперирующего Надеждинской свалкой «ЖКХ «Сервис» существует еще одно – сильно отличающееся по смыслу.
166303 февраля 2017Версия
Сергей Мизя: «Омичи, давайте поможем Дмитрию Медведеву!»
Если задуматься всерьез, действительно: отчего не помочь нашему правительству найти деньги? На индексацию пенсий, на здравоохранение, на оборонку, дороги и капремонт.
18603 февраля 2017Взгляд
Про «захват Надеждинского полигона» и смену пола следователя
У очередных трех допрошенных в Центральном райсуде свидетелей по «делу Дахно-Захаровой» память работала совсем по-разному.
21901 февраля 2017
Омич Олег Камшилов утвержден в должности прокурора Крыма
Соответствующий указ Владимир Путин подписал 2 февраля.
7403 февраля 2017Закон
Налоги от Омского НПЗ «Газпром нефти» в бюджет области за 2016 год выросли на 15%
Отчисления нефтяной компании в целом в региональную казну возросли на 10% – почти до 5 миллиардов рублей.
261430 января 2017
Омский фонд развития предпринимательства потерял 100 миллионов в «проблемном» банке?
По информации источника «ВОмске», областная структура размещала средства во «Внешпромбанке», признанном банкротом.
18103 февраля 2017Бизнес и экономика
Глава минобразования Омской области Канунников уходит в отставку
Исполняющим обязанности министра образования региона станет Татьяна Дернова, ныне являющаяся первым заместителем Сергея Канунникова.
24203 февраля 2017Политика и власть
Омские архитекторы-альтруисты выбрали хаос на улице Тарской
Именно так на общественном осуждении проектов этой центральной омской улицы, подготовленных под эгидой омского союза архитекторов, назвали победивший вариант.
222203 февраля 2017Стратегия
В матче «Авангарда» с «Куньлунем» победную точку поставил Пережогин
Омский клуб прервал серию проигрышей, форвард, переживший личную трагедию, - длинную безголевую серию.
8602 февраля 2017Спорт
Адвокат Голошубин предложил вызвать в суд экс-мэра Омска Рощупкина
Свидетельские показания экс-мэр Валерий Рощупкин может дать в рамках дела о праве использования изображений популярных омских скульптур «Степана» и «Любочки».
35602 февраля 2017Политика и власть
Омские бизнесмены решили не вести себя «по-скоттски»
466102 февраля 2017
Как я познакомился с зулусской человечностью
Всё больше людей по всему миру отказываются от платных программ в пользу свободного ПО. Омичи отчасти перенимают моду, но пока находятся в отстающих.
19002 февраля 2017Блог-пост
Наталья Ворохоб: «И что омичи должны думать о городской и областной власти?!»
Было бы смешно, если бы не было так грустно. По-моему, под такое определение точно попадает позорная публичная «перепалка», устроенная городскими и областными чиновниками.
302302 февраля 2017Взгляд
Александр Овчаренко понесет наказание за воспрепятствование работе журналиста
Суд назначил депутату районного совета наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
11602 февраля 2017Плюс-минус
Омские бизнесмены решили не вести себя «по-скоттски»
В Клубе читающих бизнесменов по предложению Анны Статвы, учредительницы Центра развития туризма «Увлечен и Я», обсудили книгу Роланда Хантфорда «Покорение Южного полюса. Гонка лидеров». Заодно взглянули на Амундсена как на HR-менеджера и продиагностировали у себя «комплекс Скотта».
466102 февраля 2017Репортаж
В омских ЛИУ-10 и ИК-6 назрела революционная ситуация
До 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции еще почти 10 месяцев, а осужденные уже «выкатили» целых два крейсера «Аврора».
10902 февраля 2017Кадр дня
Странная информационная политика омской мэрии
Тратя десятки миллионов бюджетных рублей на платный пиар, муниципалы в то же время не пользуются стопроцентными возможностями для бесплатного освещения своей деятельности в СМИ.
41002 февраля 2017Нюансы
Нет лесополосе! — так решает власть
Желание как можно больше заработать денег, не позволяет задуматься об экологии. В последнее время приоритет у нашей власти не человек и его здоровье, а обогащение за счет здоровья населения.
181202 февраля 2017Блог-пост
Найден «главный омский мафиози»
Омские, а в след за ними и федеральные СМИ сделали сегодня из меня главного политического мафиози Омской области.
50702 февраля 2017Блог-пост
Стартовал прием заявок на участие в «Омской марке» и «Инновациях года»
Ежегодная городская выставка товаров омских производителей «Омская марка» и выставка «Инновации года», заявки на которые можно подать до 17 февраля, пройдут с 1 по 3 марта в областном Экспоцентре.
6902 февраля 2017Бизнес и экономика
В Омском областном музее изобразительных искусств имени М. А. Врубеля состоится выставка фотографов-альпинистов «Гималаи. Тибет».
8202 февраля 2017Культура
Омичи узнают, что им мешает быть счастливыми, на вечерах театральной психотерапии
Психологический театральный эксперимент состоится в Лицейском театре 5 и 12 февраля.
6402 февраля 2017Культура
Через два месяца после приговора Двораковский все-таки уволил Поморгайло
Трудовой договор с бывшим первым заместителем департамента имущества Валерием Поморгайло расторгнут 1 февраля.
36701 февраля 2017Политика и власть
Прощание с Иваном Кирилловичем Викторовым пройдет в Омске 7 февраля
Редакция «ВОмске» публикует отклики омичей на смерть земляка, авторитетного профессионала и видного общественного деятеля.
15701 февраля 2017Общество
В Омске сменился руководитель инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам
Шестидесятилетний экс начальник Виктор Махнёв отправлен в отставку.
17001 февраля 2017Политика и власть
Вячеслав Меньков скрывается от судебных приставов и кредиторов
Так и не погасивший наложенный судом штраф предприниматель объявлен в розыск по линиям ФССП и МВД.
10901 февраля 2017Плюс-минус
Скоро
04 февраля
Школа искусств «Резонанс» предлагает попробовать обучение на вкус
7531 января 2017
05 февраля
Омичи узнают, что им мешает быть счастливыми, на вечерах театральной психотерапии
6402 февраля 2017
07 февраля
Прощание с Иваном Кирилловичем Викторовым пройдет в Омске 7 февраля
15701 февраля 2017
11 февраля
О наследии омского авангарда расскажет архитектор из Москвы
8431 января 2017
15 февраля
Омский губернатор вновь встретится с журналистами спустя более года
11730 января 2017
17 февраля
Советник президента Герман Клименко обещает приехать в Омск в феврале
25327 января 2017
23 февраля
Спустя два года после убийства Немцова в Омске покажут о нём фильм
36317 января 2017
01 марта
Стартовал прием заявок на участие в «Омской марке» и «Инновациях года»
6902 февраля 2017
08 марта
Группа «Сплин» 8 марта подарит омским поклонницам «Ключ к шифру»
14906 декабря 2016
26 марта
Начат прием заявок на юбилейный кинофестиваль «Движение»
12903 января 2017
17 мая
Рэпер Баста представит омичам новый альбом «Баста-5»
30006 декабря 2016
25.01.2017
Что-нибудь изменилось в результате решения мэрии об отмене 27 маршрутов в Омске с 1 января 2017 года?
Уже проголосовало 4 человека
03.01.2017
Чего вы ждете от 2017 года? Через год будет лучше, хуже, так же?
Уже проголосовало 11 человек
Самое читаемое
Сопротивление бесполезно – лучше иметь про запас план «Б»…
2011228 января 2017
Николай Яворский: «Есть такое слово – служение»
71428 января 2017
Выбор редакции
Геннадий Рабанин возглавил фонд «Жилище»
15430 января 2017
Гугл рекомендует ВОмске
Инна Ветренко: «С Берендеевым поступили нечестно и непорядочно»
62801 февраля 2017
Закрытие единственного омского мусорного «полигона» - факт или шантаж?
166303 февраля 2017
— Помощник министра финансов Омской области
— политик
— астролог-консультант
Новости партнеров
Реклама AdSense