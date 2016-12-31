Москва новогодняя, или Где омские деньги
Накануне Нового года покажу вам немного новогодней Москвы. Ведь во все эти красоты вложены и ваши деньги.
10731 декабря 2016Блог-пост
Василий Грищенко: «... И тут Шварценеггеру начали прыгать на голову!»
Если верить многочисленным интернет-мемам, в Омске способны выживать только сильные люди.
22531 декабря 2016Уклад
В деле о Надеждинском «полигоне» свидетели ни о чем не свидетельствуют
Последнее в этом году заседание по «мусорному делу Захаровой – Дахно» праздничного настроения участникам процесса не прибавило…
126231 декабря 2016
Случилось это поздно вечером 31 декабря 1996 года. Я служил полномочным представителем Президента, а Чубайс был руководителем Администрации Президента.
662731 декабря 2016Блог-пост
Финансовый и деловой астрологический прогноз на 2017 год
В I-II кварталах ждем закрытия ряда банков, осенью – банкротства компаний, в том числе и крупных. Строить смелые планы лучше летом, инвестировать – начиная с октября, а продавать – в период ретроградности Меркурия.
117128 декабря 2016
«Русские витязи», омские нытики и танцующий миллионер
373129 декабря 2016
«ЖКХ «Сервис» начинает «проседать» в судах
В судьбе «дочки» НПО «Мостовик», похоже, наступают трудные времена. А казалось, что «оздоровление» так близко…
8730 декабря 2016Закон
Вахрушев назвал сделку своей дочери с Бабиковым кабальной
В Первомайском суде прошло очередное слушание по иску Игоря Бабикова к отцу и дочери Николаю и Екатерине Вахрушевым. Бизнесмен попросил взыскать с них больше 17 миллионов рублей с учетом процентов и неустойки.
16430 декабря 2016Закон
Михаил Курцаев стал Дедом Морозом
…по крайней мере, для журналистов «ВОмске». Ресторатор пригласил редакцию провести новогоднюю корпоративную вечеринку в пиццерии «Кантанелло»
37830 декабря 2016Светские хроники
Василий Грищенко: «Показательными процессами проблему допинга в России не решишь!»
«ВОмске» обсудил новую волну обвинений в адрес наших спортсменов в употреблении допинга с тренером сборной России по силовому экстриму Василием Грищенко. Напомним, что вчера под удар оказалась поставлена серебряная медаль омской биатлонистки Яны Романовой, добытая на сочинской Олимпиаде-2014.
9430 декабря 2016Взгляд
Верховный суд отменил решение Омского облсуда по «золотым парашютам»
Бывшим высокопоставленным чиновникам вернули доплаты, предусмотренные «Кодексом о государственных должностях Омской области и государственной гражданской службе Омской области».
156130 декабря 2016Закон
Анатолий Антонов вернулся в МИД России в ранге заместителя министра
Карьерный дипломат, родившийся в Омске, вернулся в министерство иностранных дел с аналогичной должности в министерстве обороны РФ.
106230 декабря 2016Плюс-минус
Как провожают старый год в школах? Совсем не так, как в редакциях. По должности мне это знать полагается - как собкору «Учительской газеты». Хотя лучше б не знала, честное слово.
45430 декабря 2016Блог-пост
Ольшанский купил официального дилера BMW в Омске
Основатель компании «Барс-НВ» Павел Смирнов продал бизнес известному омскому предпринимателю и промышленнику Виталию Ольшанскому.
18930 декабря 2016Бизнес и экономика
СМИ: Президент подписал указ о назначении Леонида Коломийца главой омского УМВД
Хотя официального подтверждения данной информации нет, СМИ сообщают, что долгожданный перевод полковника Коломийца наконец-то состоялся.
45030 декабря 2016Политика и власть
Причастную к задержанию следователя Юрченко защитника Волкову хотят лишить адвокатского статуса
В отношении известного адвоката возбуждено дисциплинарное производство.
12130 декабря 2016Закон
Владелец «Маяка» приобрел мини-отель класса люкс за 19 миллионов
Гостиница пристроена к главному офису омского «Сбербанка», который и выставил объект на торги.
12830 декабря 2016Бизнес и экономика
«Русские витязи», омские нытики и танцующий миллионер
«ВОмске» представил читателям 50 героев уходящего года – но на этом не успокоился. Есть и те, кто не вошел в итоговый рейтинг, но заслуживает внимания.
373129 декабря 2016Люди
Студенты ОГИС заложили «Фундамент»
Студенческие «отчетные» выставки иногда важнее и значимее, чем оценка в зачетке, особенно на творческих специальностях: ведь они показывают «лицо» коллектива, его талант и потенциал.
30229 декабря 2016Блог-пост
Омск, даже отметив 300-летний юбилей, все еще не может определиться с тем, какая именно он столица России: белая, третья, социальная...
15429 декабря 2016Кадр дня
Рост цен на новые автомобили в России за полмесяца достигает 20 процентов
Аналитики отмечают рост цен в пределах от 1 до 17 процентов у разных производителей.
6229 декабря 2016Бизнес и экономика
Две омички взяли «бронзу» в финале «Молодой предприниматель России - 2016»
Омская область стала единственным регионом, который будет поздравлять сразу двух лауреатов всероссийского конкурса.
7529 декабря 2016Бизнес и экономика
Временный лидер Омской ЛДПР признался, что у него «наглая морда»
Андрей Щукин отказался от поста руководителя Омского отделения ЛДПР в пользу вице-губернаторства в родном Алтайском крае.
22829 декабря 2016Нюансы
Gazzetta dello Sport: Допинг-проба омички Романовой на Олимпиаде в Сочи была подменена
Влиятельная итальянская спортивная газета назвала двух российских биатлонисток, которых, скорее всего, лишат медалей Олимпиады-2014. Это омичка Яна Романова и представительница Новосибирска Ольга Вилухина.
21529 декабря 2016Спорт
«Шторм» Шлеменко готовится покорять Новосибирск
Чемпион Bellator Александр Шлеменко масштабирует опыт собственной авторской школы единоборств «Шторм» за пределы Омска. На февраль запланировано открытие филиала в Новосибирске.
184729 декабря 2016Спорт
В 2017 году омским сиротам купят 170 квартир
На эти цели выделяется 177 миллионов рублей из федерального бюджета и 60 миллионов из регионального.
49129 декабря 2016Общество
Губернатор Назаров назвал цели работы облправительства в 2017 году
Чиновникам поставлена задача найти новые ресурсы и добиться сбалансированности бюджета, чтобы обеспечить нормальную жизнь в региона даже в кризис.
8329 декабря 2016Бизнес и экономика
Федеральный центр добавил 153 миллиона рублей на поддержку АПК Омской области
Большая часть дополнительно выделенных средств - 145 миллионов рублей - пойдет на развитие животноводства, объявленного приоритетным направлением в наступающем 2017 год.
5329 декабря 2016Бизнес и экономика
Всё больше детей-сирот в Омской области обретают семьи
Последние пять лет количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Омской области ежегодно уменьшается в среднем на 4%.
7229 декабря 2016Общество
Бывшие топ-менеджеры «Мостовика» не торопятся являться в суд по Надеждинскому полигону
На очередном заседании по делу Константина Дахно и Жанны Захаровой стороны обсуждали перспективы мусорного рынка в Омске, сравнивали ставки по кредитам и депозитам, а суд решал, что делать со свидетелями-прогульщиками из НПО «Мостовик».
17929 декабря 2016Закон
Омское правительство нашло еще 650 миллионов рублей на дороги
Общий объем дорожного фонда Омской области в 2017 году составит более 6 млрд рублей.
6528 декабря 2016Бизнес и экономика
Скоро
11 января
Молодые омичи выскажут свои «Мысли вслух» в беседе с Виктором Скуратовым
11624 декабря 2016
08 марта
Группа «Сплин» 8 марта подарит омским поклонницам «Ключ к шифру»
6106 декабря 2016
17 мая
Рэпер Баста представит омичам новый альбом «Баста-5»
15106 декабря 2016
22.12.2016
В связи с очередным достижением великого чеха в соцсетях вновь предлагают присвоить Яромиру Ягру звание Почетный гражданин Омской области. Вы согласны?
Уже проголосовало 10 человек
28.11.2016
В эфире федерального телеканала Омскую область предложили объединить с Тюменской. Согласны?
Уже проголосовало 34 человека
Самое читаемое
«Шторм» Шлеменко готовится покорять Новосибирск
184729 декабря 2016
Выбор редакции
Суд по Любе и Степанычу: «Я вам такой патриотизм покажу!..»
65323 декабря 2016
Люди, которые нас удивили: 50 Мэтров над уровнем неба
1013322 декабря 2016
Анатолий Антонов вернулся в МИД России в ранге заместителя министра
106230 декабря 2016
Елена Свешникова потеряла пост руководителя фракции в Горсовете
12726 декабря 2016
Гугл рекомендует
Эффективен ли пиар у депутата Голушко?
34522 декабря 2016
— астролог, географ и писатель
— журналистка
— журналист, писатель, блогер
Новости партнеров
Реклама AdSense