Через два месяца после приговора Двораковский все-таки уволил Поморгайло
Трудовой договор с бывшим первым заместителем департамента имущества Валерием Поморгайло расторгнут 1 февраля.
17801 февраля 2017Политика и власть
Прощание с Иваном Кирилловичем Викторовым пройдет в Омске 7 февраля
Редакция «ВОмске» публикует отклики омичей на смерть земляка, авторитетного профессионала и видного общественного деятеля.
8901 февраля 2017Общество
Про «захват Надеждинского полигона» и смену пола следователя
У очередных трех допрошенных в Центральном райсуде свидетелей по «делу Дахно-Захаровой» память работала совсем по-разному.
14501 февраля 2017
В Омске сменился руководитель инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам
Шестидесятилетний экс начальник Виктор Махнёв отправлен в отставку.
13001 февраля 2017Политика и власть
Вячеслав Меньков скрывается от судебных приставов и кредиторов
Так и не погасивший наложенный судом штраф предприниматель объявлен в розыск по линиям ФССП и МВД.
8601 февраля 2017Плюс-минус
Деятельностный подход к управлению городом
122224 января 2017
Инна Ветренко: «С Берендеевым поступили нечестно и непорядочно»
Известный омский политолог Инна Ветренко высказала свое мнение по поводу «смены власти» в двух региональных отделениях парламентских партий.
38901 февраля 2017Диалог
ГТ «Авангарда» Федор Канарейкин: «Хотел бы принести свои извинения собравшимся…»
На пресс-конференции после уже четвертого подряд поражения – на этот раз дома от «Амура» со счетом 2:4 – наставник «ястребов» пообещал, что «в ближайших играх команда будет выглядеть совсем по-другому».
6701 февраля 2017Спорт
Берендеев и Трубин отказываются комментировать скандал в омском отделении ЛДПР
Для депутата Законодательного собрания и, до недавнего времени, и.о. координатора ЛДПР в Омске Антона Берендеева новость о его отстранении от руководства отделением, похоже, стала неожиданностью.
21101 февраля 2017Политика и власть
Олег Золотов: «Новость о возбуждении данного уголовного дела для меня – как снег на голову»
Глава совета директоров ДСК «Стройбетон» прокомментировал «ВОмске» возбуждение дела о причинении миллиардного ущерба горбюджету в отношении чиновников омской мэрии, заключавших соглашения с его компанией.
518131 января 2017Диалог
Прокуратура: Чиновники омской мэрии лишили горбюджет 0,9 миллиарда рублей
Следственный комитет с подачи надзорного ведомства возбудил еще одно уголовное дело в отношении бывшего руководства департамента имущественных отношений.
20731 января 2017Закон
Минобороны РФ задолжало омским коммунальщикам 70 миллионов за тепло
Самым же крупным должником по состоянию на начало 2017 года оказалось население – долги горожан достигли 1,4 миллиарда рублей.
7631 января 2017Общество
Омичи уже завтра могут заявиться на дальневосточный гектар
С 1 февраля можно подать документы на бесплатное предоставление 1 гектара земли на Дальнем Востоке.
10531 января 2017Общество
О наследии омского авангарда расскажет архитектор из Москвы
В Омском областном музее изобразительных искусств имени М. А. Врубеля состоится лекция-обсуждение Александры Селивановой «Неудобное наследие авангарда. Опыт сохранения и интерпретации» об архитектуре 1920-1930 годов.
7331 января 2017Культура
Школа искусств «Резонанс» предлагает попробовать обучение на вкус
4-5 февраля в школе состоится День открытых дверей с бесплатными мастер-классами, лекциями и общением с преподавателями.
5931 января 2017Образование и наука
Омский фонд поддержки предпринимательства обогатился на 100 миллионов рублей на ИТ-парке
Арбитраж признал правоту подрядчика, не получившего расчет за работы по вводу ИТ-парка, несмотря на отсутствие подписи заказчика в договоре.
26831 января 2017Закон
Омские чиновники дружно проигнорировали архитекторов-альтруистов
375227 января 2017
Геннадий Рабанин возглавил фонд «Жилище»
Параллельно он продолжит руководить все ещё функционирующим Агентством жилищного строительства Омской области.
12530 января 2017Плюс-минус
Омский губернатор вновь встретится с журналистами спустя более года
Пресс-конференции Виктора Назарова предварительно назначена на 15 февраля.
11330 января 2017Политика и власть
Умер многолетний начальник Омскстата Иван Викторов
Соратник Манякина - во времена СССР (а затем - соучредитель фонда его имени), Рогозина, Глазьева и Бабурина - в Госдуме IV созыва, знаток Омской области, болевший за неё всей душой, ушел из жизни всего через пару недель после своего 80-летия.
21330 января 2017Общество
Налоги от Омского НПЗ «Газпром нефти» в бюджет области за 2016 год выросли на 15%
Отчисления нефтяной компании в целом в региональную казну возросли на 10% – почти до 5 миллиардов рублей.
243430 января 2017Бизнес и экономика
Про придуманный «Рай» Кончаловского и невыдуманный ад Лавровой
Если бы режиссер рассказал историю омской актрисы Маргариты Лавровой, то даже парни, раздающие «Оскаров», не смогли бы упрекнуть его в «рафинированности».
39230 января 2017Блог-пост
Омские влюбленные массово планируют свадьбы на День святого Валентина
Желание связать свадебные торжества с красивой датой в календаре, впрочем, не гарантирует счастливой совместной жизни.
7830 января 2017Общество
Владимир Гуселетов: «На сегодня моя основная задача — это партстроительство»
Новый лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» рассказал «ВОмске» о своих планах.
43030 января 2017Диалог
Между континентами. Новая жизнь омской бегуньи-чемпионки
«ВОмске» отыскал в Чехии победительницу Сибирского международного марафона-2009 Евгению Данилову. Через подборку фотографий она рассказала о своей сегодняшней жизни.
45129 января 2017Story
Администрация соцсети «ВКонтакте» заблокировала омское сообщество «Будка»
Причиной блокировки стали «подозрительные» сборы на благотворительность.
21429 января 2017Общество
Тайны деловой переписки «ЖКХ «Сервис»
В областном арбитраже продолжилось слушание дела по иску обанкротившегося НПО «Мостовик», пытающегося вернуть землю «Надеждинского полигона ТБО» во владение своей «дочки», также находящейся в стадии банкротства – ООО «ЖКХ «Сервис», путем признания недействительными всех сделок с фирмой «ЭкоТрансСервис».
3501128 января 2017Закон
Николай Яворский: «Есть такое слово – служение»
В Сибири есть школа, где дети любят учиться, а педагоги – учить: «Специализированный учебно-научный центр НГУ» или СУНЦ, в просторечии – ФМШ.
69128 января 2017Диалог
Гуселетов стал лидером омского регионального отделения «Справедливой России»
За него проголосовало 18 партийцев, против - двое.
3901128 января 2017Политика и власть
В Омске «Справедливая Россия» закрылась от прессы
Отчетно-выборная конференция регионального отделения «Справедливой России» прошла в конференц-зале гостиницы «Турист» в закрытом для прессы режиме.
432328 января 2017Политика и власть
Сергей Калинин: «Открываю отчет «Газпром нефти» - где логика?»
Депутат Заксобрания Сергей Калинин, лоббирующий «возвращение нефтеденег» в Омскую область, прокомментировал «ВОмске» ответ руководства «Газпром нефти» его коллегам-парламентариям.
4631228 января 2017Диалог
Поклонники Тима Бёртона соберутся за чашкой чая
В Фотостудии 2Д пройдёт закрытый показ фильма «Большие глаза» с последующим обсуждением картины.
9728 января 2017Культура
Скоро
04 февраля
Школа искусств «Резонанс» предлагает попробовать обучение на вкус
5931 января 2017
07 февраля
Прощание с Иваном Кирилловичем Викторовым пройдет в Омске 7 февраля
8901 февраля 2017
11 февраля
О наследии омского авангарда расскажет архитектор из Москвы
7331 января 2017
15 февраля
Омский губернатор вновь встретится с журналистами спустя более года
11330 января 2017
17 февраля
Советник президента Герман Клименко обещает приехать в Омск в феврале
24827 января 2017
23 февраля
Спустя два года после убийства Немцова в Омске покажут о нём фильм
30817 января 2017
08 марта
Группа «Сплин» 8 марта подарит омским поклонницам «Ключ к шифру»
14306 декабря 2016
26 марта
Начат прием заявок на юбилейный кинофестиваль «Движение»
12603 января 2017
17 мая
Рэпер Баста представит омичам новый альбом «Баста-5»
29306 декабря 2016
25.01.2017
Что-нибудь изменилось в результате решения мэрии об отмене 27 маршрутов в Омске с 1 января 2017 года?
Уже проголосовало 3 человека
03.01.2017
Чего вы ждете от 2017 года? Через год будет лучше, хуже, так же?
Уже проголосовало 9 человек
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38901 февраля 2017
— домохозяйка
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— астролог, географ и писатель
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